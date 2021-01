Wielkie zakupy Poczty Polskiej. Aż 400 nowych aut!

Do pocztowej floty dołączyło ponad 400 aut dostawczych z ponad 1000 zakontraktowanych w ubiegłym roku - podała w czwartek Poczta Polska. W pierwszym kwartale 2021 r. operator pocztowy otrzyma do dyspozycji pozostałe zamówione pojazdy.

Jak podała Poczta Polska, w ramach umów na dostarczenie ponad 1000 aut dostawczych, już ponad 400 sztuk pojazdów (do 3,5 t dmc) trafiło do regionów Poczty oraz 18 samochodów powyżej 3,5 t dmc. Trwają dostawy kolejnych zakontraktowanych samochodów.



"Nowe samochody w znaczącym stopniu odmłodzą flotę Poczty Polskiej" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. Dodał, że pojazdy marek Peugeot oraz Iveco zajmą miejsce wyeksploatowanych aut, których wiek oraz przebieg uniemożliwiały komfortową i efektywną realizację dostaw. "Ponadto wymiana floty przyniesie w efekcie w 2022 roku zmniejszenie emisji CO2 o ok. 600 ton rocznie, zaś wymiana kolejnych aut pozwoli w roku 2025 na osiągnięcie tego zmniejszenia na poziomie 2400 ton" - wyjaśnił.



Nowe auta zapewnią efektywny transport przesyłek kurierskich, obsługę klientów biznesowych, głównie e-sklepów oraz zapewnią połączenia logistyczne placówek pocztowych z sortowniami - czytamy. Spółka podała, że realizowane obecnie dostawy to pierwsza z dwóch dostaw w ramach umowy z firmą ING Lease, która dostarczy Poczcie 1024 pojazdy marki Peugeot o DMC do 3,5 tony. W ramach pierwszej transzy dostaw w Poczcie Polskiej do połowy stycznia 2021 r. pojawi się 520 nowych pojazdów. Całość dostaw powinna zostać zrealizowana na początku II kwartału 2021 roku - czytamy w komunikacie.



Poczta Polska przypomniała, że podpisała również umowę z firmą PKO Leasing o dostarczeniu ponad 40 samochodów ciężarowych marki Iveco. Niemal połowa z nich jest już w posiadaniu spółki. Dodała, że obydwie umowy podpisane zostały w formie leasingu na okres 48 miesięcy z opcją wykupu. Poczta Polska użytkuje ponad 5000 samochodów dostawczych różnego typu, w tym 20 aut elektrycznych. Dysponuje siecią 7,6 tys. placówek pocztowych, przewozi rocznie ok. 1,7 mld przesyłek.