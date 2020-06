Weekendowe utrudnienia na autostradzie A4

Kierowcy, którzy od sobotniego wieczoru do godziny 10. w niedzielę planują podróż autostradą A4 między Katowicami a Mysłowicami, muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. W związku z prowadzonymi tam pracami ruch będzie czterokrotnie wstrzymany na kilkanaście minut.

Zdjęcie /Damian Klamka /East News

"Wykonawca robót planuje czterokrotne, nie dłuższe niż 20 minut, zamknięcia autostrady A4 Katowice-Kraków. Będą one miały miejsce między godziną 23.00 w sobotę 20 czerwca, a godziną 10.00 w niedzielę 21 czerwca. Przejazd w obu kierunkach będzie w tym czasie niemożliwy" - podała w piątkowym komunikacie zarządzająca płatnym odcinkiem autostrady spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM).



W tym czasie prowadzona będzie rozbiórka przebiegającego nad autostradą ciepłociągu między węzłem Murckowska w Katowicach a węzłem Mysłowice.



Krótkotrwałe zamknięcia jezdni mogą wydłużyć czas podróży na lotnisko w podkrakowskich Balicach - podróżni jadący do portu lotniczego powinni wyjechać odpowiednio wcześniej, uwzględniając ewentualny kilkunastominutowy postój. Zarządca drogi prosi kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie miejsca wykonywania robót.



"Prace przeprowadzimy możliwie najsprawniej, by ograniczyć uciążliwości odczuwane przez kierowców" - zapewnił rzecznik spółki Rafał Czechowski.



W całym ubiegłym roku z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę. Od początku tego roku do 14 czerwca, w związku z pandemią koronawirusa, w odniesieniu do podobnego okresu ubiegłego roku, ruch był mniejszy średnio o 26,2 proc. - w segmencie samochodów osobowych spadek wyniósł 28,6 proc., a wśród ciężarówek 14 proc.



W ub. roku na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem zakończono ostatni etap wymiany nawierzchni, obejmujący 6-kilometrowy odcinek między węzłem Jeleń a placem poboru opłat w Mysłowicach. Kontynuowane są prace związane z poszerzeniem wlotów na place poboru w Balicach i Mysłowicach.