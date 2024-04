W Warszawie w majówkę parkowanie za damo. W Krakowie wprost przeciwnie

Wybierając się do Krakowa w okresie nadchodzących świat, trzeba przygotować się na dodatkowe wydatki. W dniach 1 i 3 maja, mimo że są to dni wolne od pracy, w Krakowie będzie obowiązywała opłata za postój w strefie płatnego parkowania. Odwrotna sytuacja spotka kierowców w Warszawie, gdzie opłaty nie będą pobierane od 1 do 5 maja.

Zdjęcie W Warszawie w majówkę parkowanie za damo. W Krakowie wprost przeciwnie / Adam Burakowski/REPORTER / East News