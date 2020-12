W nocy z poniedziałku na wtorek zamknięty będzie Wiadukt Biskupia Górka

W nocy z poniedziałku na wtorek niemożliwy będzie przejazd przez Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku - obiekt newralgiczny dla miasta i sąsiednich gmin. Zamknięcie wiaduktu oznacza duże utrudnienia w ruchu a także czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

O planowanym zamknięciu wiaduktu, przy którym trwają właśnie ostatnie prace budowlane, poinformowała Agnieszka Zakrzacka - kierownik Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Wyjaśniła, że przejazd wiaduktem będzie niemożliwy w nocy z poniedziałku na wtorek. Ograniczenie będzie obowiązywało w godzinach 22-5. "Sugerowany objazd poprowadzony będzie al. Armii Krajowej, al. Havla i Małomiejską" - poinformowała Zakrzacka.

Dodała, że zamknięcie wiaduktu związane jest koniecznością wykonania prób obciążeniowych, w tym próby dynamicznej obciążenia obiektu taborem samochodów ciężarowych. "W trakcie próbnego obciążenia wykonywane będą m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach ruchomych wiaduktu. Badana będzie także stabilność podpór" - wyjaśniła dodając, że wyniki z prób zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych wiaduktu.

"Planowane nocne próby obciążeniowe są konieczne do rozpoczęcia procedury odbiorowej i przybliżą nas do otwarcia ruchu na drugiej nitce wiaduktu" - podkreśliła Zakrzacka.

Zamknięcie wiaduktu wiązać się będzie także ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym zmianą tras i przesunięciem godzin odjazdów na wielu liniach autobusowych. Informacje dotyczące zmian można znaleźć na stronie https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ztm.gda.pl%2F&data=04%7C01%7Cinplagd.agencje.pap.wszystkie%40bauer.pl%7Cf45e8264d5204f5e755808d89a07f50a%7C0e79f3f34eeb48ed815e2876c379e863%7C0%7C1%7C637428706743662159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3%2FLLqxudXC5QR%2FZOG73jnm62hPd4QnZ51hhW9odCjsY%3D&reserved=0.

Wiadukt Biskupia Górka to jeden z kluczowych obiektów inżynieryjnych w centrum Gdańska. Każdego dnia przejeżdża przez niego ok. 50 tys. aut. Biegnie on m.in. nad torami kolejowymi prowadzącymi z południa kraju do Trójmiasta i łączy południowe dzielnice Gdańska z jego centrum i północną częścią. Wiadukt służy też podróżnym udającym się z południowej części regionu pomorskiego do Gdańska, Sopotu i Gdyni. Służy też jako wjazd do Trójmiasta podróżnym z południa kraju.

Funkcjonujący przez wiele lat, dotychczasowy wiadukt, miał zbyt małą przepustowość, co - w połączeniu z niedostosowanymi do potrzeb rozwiązaniami drogowymi, sprawiało, że w jego okolicach często tworzyły się korki. W marcu 2018 r. ruszyła budowa nowego obiektu mającego poprawić przepustowość i płynność ruchu aut. Na wiadukt składają się dwie nitki. Pierwsza z nich została oddana do użytku w sierpniu 2019 r. Budowa drugiej jest na ukończeniu - to właśnie z realizacją tej części inwestycji związane są planowane próby obciążeniowe i nocne zamknięcie wiaduktu.

W ramach wartej około 165 mln zł inwestycji (ok. 113,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w miejsce dotychczasowego obiektu powstała nowa konstrukcja, nowy układ drogowy i wielopoziomowy parking na około 370 samochodów.