Uwaga na weekendowe utrudnienia na autostradzie A4

Kierowcy jadący wieczorem i w nocy z najbliższej soboty na niedzielę autostradą A4 w kierunku Krakowa napotkają na utrudnienia w okolicach placu poboru opłat w Balicach, gdzie zaplanowano montaż tzw. bramownicy. Na około pół godziny ruch będzie tam wstrzymany całkowicie.

Zdjęcie /Damian Klamka /East News

"Na bramkach wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, wyłączająca z obsługi kierowców część pasów. Przed godziną trzecią w nocy, 15 listopada br., planowane jest krótkotrwałe całkowite zamknięcie bramek w kierunku Krakowa" - podała w czwartek zarządzająca odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków spółka Stalexport Autostrada Małopolska.



Zarządca drogi prosi kierowców o zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie przed miejscem wykonywania robót oraz szczególną ostrożność przy dojeździe do placu poboru opłat w Balicach. Utrudnienia mają być krótkotrwałe, jednak najlepiej zaplanować podróż w godzinach pełnej przejezdności - szczególnie dotyczy to np. kierowców zmierzających na podkrakowskie lotnisko.



Prace przy montażu stalowej konstrukcji nad autostradą rozpoczną się w sobotę około 21.00, kiedy wyłączone z ruchu zostaną: lewy pas dojazdowy do placu poboru opłat w Balicach oraz siedem pasów na placu poboru w kierunku Krakowa. Kierowcy będą mieli wówczas do dyspozycji jedynie dwa pasy ruchu. Dodatkowo zostaną zamknięte dwa wewnętrzne pasy na jezdni w kierunku Katowic.



"Montaż bramownicy nad drogą rozpocznie się około godziny 2.40 w niedzielę. W tym czasie ruch na placu poboru opłat Balice na jezdni w stronę Krakowa zostanie całkowicie wstrzymany na maksymalnie 30 minut. Po zakończeniu montażu dostępne dla kierowców będą ponownie linie nr 16 i 17" - poinformował zarządca autostrady. Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w niedzielę między czwartą a piątą rano.



Na autostradzie A4 Katowice-Kraków trwa wymiana nawierzchni między węzłami Jeleń i Byczyna, przy zachowaniu dwóch zwężonych pasów ruchu w obu kierunkach. Wcześniej prowadzone były też prace związane z montażem bramownicy na placu poboru opłat w Mysłowicach.

W tym roku ruch na płatnym odcinku autostrady A4 między Katowicami a Krakowem jest mniejszy niż przed rokiem w związku z pandemią koronawirusa. Od początku roku do 8 listopada z drogi skorzystało 21,6 proc. aut osobowych mniej, a w segmencie ciężarówek ruch zmalał o 9,1 proc. Ogółem spadek ruchu rok do roku wyniósł 19,6 proc.



W minionym tygodniu, między 2 a 8 listopada, ruch aut osobowych był mniejszy - w odniesieniu to porównywalnego okresu przed rokiem - o 35,7 proc., a ruch ciężarówek o 3,1 proc. Średnio natężenie ruchu zmalało w ub. tygodniu, wobec sytuacji sprzed roku, o 30,1 proc.



Od początku października wzrosła opłata za przejazd odcinkiem A4 Katowice-Kraków dla aut osobowych - kierowcy płacą 12 zł na każdej bramce, wobec 10 zł przez ostatnie kilka lat. Stawki są niższe dla tych, którzy korzystają z płatności automatycznych.