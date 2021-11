Wiadomości Odcinkowy pomiar prędkości na drodze S8 wkrótce ruszy

Na początku listopada zakończył się montaż i uruchomienie systemów pomiaru średniej prędkości na 4 odcinkach drogi S8 w Warszawie. 2 kontrolują ruch w stronę Poznania, a 2 w kierunku Białegostoku - po jednym po każdej stronie Wisły. Odcinek wschodni ma długość 4,04 km w obu kierunkach, a zachodni 3,08 km w kierunku do Wisły i 2,95 km w kierunku od Wisły.



Ponadto, od października trwa planowana na 12 tygodni modernizacja 24 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Zostaną one wyposażone w lampy doświetlające, dzięki czemu pomiary będą dokładniejsze i łatwiejsze do wykonania nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Łącznie zostanie zamontowanych 100 lamp wspierających rejestratory typu UnicamVELOCITY3, które zamontowano na polskich drogach w latach 2014-2015.



Poddawane modernizacji urządzenia zlokalizowane są w całej Polsce:

5 w województwie mazowieckim,

4 w śląskim,



po 3 w województwach lubelskim i łódzkim,

po 2 w podkarpackim i warmińsko-mazurskim

po 1 w województwach małopolskim, lubuskim, podlaskim, opolskim i świętokrzyskim.



Wszystkie prace odbywają się na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a wykonawcą jest olsztyńska firma Sprint. W 2015 roku firma uruchomiła na zlecenie GITD 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w 13 województwach. Punkty pomiarowe mają one długość od ok. 900 m do ponad 7 km. Od 2017 roku Sprint odpowiedzialny jest również za ich utrzymanie i serwisowanie.