W 2023 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła ponad dziewięć tysięcy kontroli celno-skarbowych, co oznacza wzrost o przeszło 117 proc. w stos. do roku 2022. Wprowadzenie zaawansowanych narzędzi analitycznych pozwoliło na efektywniejsze typowanie podmiotów do kontroli. System opiera się na analizie ryzyka, a jest wspierany przez zgłoszenia obywateli, którzy mogą anonimowo zgłaszać podejrzane przypadki do urzędów skarbowych.



Czy urząd skarbowy może zapytać, skąd mam samochód?

Jeśli ktoś unika płacenia podatków i ma nielegalne źródło dochodu - działa na szkodę państwa i społeczeństwa. Dlatego skarbówka zachęca do składania zawiadomień o podejrzanych działaniach osób z naszego otoczenia (w domyśle: sąsiadów). Zwłaszcza tych, którzy sugerują, że mogą posiadać nielegalne źródło dochodu, a do tego niedawno kupili nowy samochód, motocykl, mieszkanie lub pojechali na luksusowe wakacje.

Jak urząd skarbowy sprawdza, skąd mam pieniądze na auto?

Po zgłoszeniu podejrzeń, urzędnicy skarbowi rozpoczynają weryfikację, sprawdzając dochody i wydatki osoby zgłaszanej. Kontrola może obejmować analizę dokumentów finansowych, weryfikację deklaracji podatkowych oraz przeprowadzanie wywiadów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogą zostać nałożone kary finansowe oraz wszczęte postępowanie karno-skarbowe.



Kupione auto a urząd skarbowy

System zgłaszania, mimo że oficjalnie promowany jako narzędzie do zwalczania unikania płacenia podatków, bywa nadużywany. Wiele zgłoszeń wynika z zazdrości i zawiści między sąsiadami, co może prowadzić do fałszywych oskarżeń. Urzędnicy skarbowi zapewniają, że każde zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane, aby uniknąć nadużyć systemu.

KAS przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem całodobowego Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS, formularza na stronie gov.pl lub dedykowanego adresu e-mail (powiadom Krajową Administrację Skarbową).



Skuteczność i efektywność kontroli KAS

W ostatnich latach efektywność kontroli znacznie wzrosła. Jak podaje serwis prawo.pl, w 2022 roku skuteczność kontroli podatkowych osiągnęła rekordowy poziom 97,1%.



Działania urzędu skarbowego mają na celu zapewnienie uczciwości podatkowej i ochronę interesów państwa. Kodeks postępowania karnego w art. 304 nakłada na obywateli społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratury lub policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Nie nakłada jednak konsekwencji za jego niedopełnienie.

