Ukradł Rolls-Royce’a "na walizkę". Auto było warte milion złotych

Złodzieje samochodów od dawna nie potrzebują wytrychów ani specjalistycznych narzędzi do włamywania się do stacyjek. W erze nowoczesnych technologii i systemów bezkluczykowego dostępu na popularności zyskała metoda "na walizkę". Właśnie w ten sposób 47-letni Polak ukradł Rolls-Royce’a o wartości przekraczającej milion złotych.

Do kradzieży luksusowego samochodu doszło we wrześniu ubiegłego roku na terenie Niemiec. Sprawa przywłaszczenia pojazdu była od dłuższego czasu rozpracowywana przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy udało się ustalić miejsce przebywania, a następnie zatrzymać mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.