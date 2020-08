Ubezpieczyciel sprawdzi stan techniczny twojego auta!

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji umożliwił całemu rynkowi ubezpieczeń komunikacyjnych bezpłatny dostęp online do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zdjęcie Jeśli auto nie przejdzie przeglądu, ubezpieczyciel będzie to wiedział /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

Jak wskazał UFG, z nowego rozwiązania mogą korzystać zakłady ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia komunikacyjne.

Jak wyjaśniła Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG, lista funkcjonalności dostępu do bazy danych CEP jest obszerna. "Zakłady ubezpieczeń będą mogły wykorzystywać dane już tylko na podstawie samego numeru rejestracyjnego pojazdu. Na takiej samej zasadzie będą mogły je również uzupełniać wprowadzając dane do systemów. Dla pojazdów można będzie pozyskiwać informacje o odnotowanym właścicielu, ewentualnym nowym nabywcy czy na przykład wycofaniu pojazdu z ruchu. Podobnie z informacjami o kradzieży czy odnalezieniu pojazdu, a także o wyrejestrowaniu go" - podała.



Ślepowrońska dodała, że inna korzyść dla ubezpieczycieli to możliwość potwierdzania danych deklarowanych przez klienta z danymi widniejącymi w CEP. "Mowa tutaj o deklaracjach co do stanu technicznego pojazdu. Ubezpieczyciel zweryfikuje zatem deklarację klienta z widniejącą w CEP historią badań technicznych. Otrzyma wówczas informacje na przykład o negatywnym wyniku badań i usterkach, jeśli takowe odnotowano" - wyjaśniła.



UFG podaje, że ubezpieczyciel będzie mógł również pozyskać informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a także o wszystkich właścicielach pojazdu na wskazany moment. To samo z pozyskaniem wiedzy na temat dodatkowych badań wynikających np. ze skierowania pojazdu przez policję w czasie kontroli drogowej w związku z jego złym stanem technicznym, odnotowanych szkód wpływających na możliwość poruszania się pojazdem czy stanu jego licznika.



Fundusz wskazał jednoczenie, że korzystanie z danych zgromadzonych w CEP to także nowe obowiązki. "Zakłady mając dostęp do tak newralgicznego rejestru jakim jest CEP, zyskują dostęp do aktualnych, potwierdzonych urzędowo danych, ale mają nowe obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych" - podkreślono.



Według prezes UFG współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji pozwoliła otworzyć rejestry publiczne, które mają ogromną wartość informacyjną i realnie przyczyniają się do usprawnienia procesów biznesowych. "Wszystko po to, aby szybciej i łatwiej wymieniać informacje na temat pojazdów i zdarzeń ich dotyczących, co z kolei przełoży się na jeszcze większą sprawność operacyjną zakładów ubezpieczeń w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych" - wskazała.



"Z kolei dla klientów sprawny obieg i weryfikacja informacji oznaczają mniejsze ryzyko posługiwania się przez ubezpieczyciela nieaktualnymi czy nieprawidłowymi danymi" - dodała.



Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zapewnia szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz stara się ograniczać liczbę nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Prowadzi również ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.