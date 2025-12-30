W skrócie Intensywne opady śniegu i silny wiatr sprawiają, że warunki na drogach gwałtownie się pogarszają.

Najtrudniejsza sytuacja występuje na północy i północnym wschodzie Polski, szczególnie na Warmii i Mazurach.

W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed zawiejami śnieżnymi, a lokalnie dochodzi do przerw w ruchu oraz alarmów hydrologicznych.

Trudne warunki na drogach - gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na północy i północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obejmują m.in. rejony Olsztyna, Elbląga, Ostrołęki i Płocka. W tych obszarach spodziewane są intensywne opady śniegu oraz silny wiatr, które mogą znacząco pogorszyć warunki jazdy.

Równocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla województw warmińsko-mazurskiego oraz części pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia dotyczą możliwych zawiei i zamieci śnieżnych, trudnych warunków drogowych oraz ryzyka lokalnych przerw w dostawach prądu.

Szczególnie trudne warunki mogą wystąpić w pasie od Gdyni po Warszawę. Prognozy wskazują tam wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, z porywami sięgającymi 80 km/h, wiejący z północnego zachodu.

Opady śniegu i ograniczona widoczność

Według prognoz w centrum kraju przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm. Na północnym wschodzie spodziewane jest 7-10 cm świeżego śniegu, a na Warmii i Mazurach lokalnie nawet 15-20 cm. W czasie intensywnych opadów widoczność może spaść do około 500 m, co znacznie utrudnia prowadzenie pojazdu.

W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe są burze śnieżne. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru powodujące gwałtowne zawieje i szybkie zasypywanie jezdni, nawet krótko po przejeździe pługów.

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od -4 st. C na południowym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są spadki do -6 st. C, co dodatkowo zwiększa ryzyko oblodzenia.

Warmia i Mazury pod największą presją zimowych warunków

Najpoważniejsze utrudnienia występują obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Intensywne opady śniegu, miejscami sięgające 18 cm, w połączeniu z silnym wiatrem znacząco pogorszyły warunki jazdy. Jak informują służby drogowe, na wielu trasach zalega błoto pośniegowe i nawiewany śnieg.

Do poważnych utrudnień doszło m.in. na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 536 między Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim, gdzie przejazd został czasowo zablokowany przez ciężarówki. Mimo pracy blisko 200 pługów sytuacja na części dróg pozostaje trudna.

Dodatkowo w Elblągu ogłoszono alarm po przekroczeniu stanu alarmowego na rzece Elbląg. Poziom wody osiągnął 611 cm. Władze miasta apelują o ostrożność i śledzenie bieżących komunikatów.

