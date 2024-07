Spis treści: 01 Toyota to najpopularniejsza marka wśród firm

Toyota to najpopularniejsza marka wśród firm

Toyota to producent, którego samochody cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów indywidualnych. Modele producenta wybierają również firmy. Bazując na danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego polski importer informuje, że od stycznia do czerwca 2024 roku firmy działające w Polsce zarejestrowały 37 641 samochodów osobowych i dostawczych. Taki wynik daje Toyocie 17,2 proc. udziału w tej części rynku. Oznacza to również, że w pierwszym półroczu 2024 roku do polskich flot trafiło o 12 proc. więcej samochodów osobowych i dostawczych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najpopularniejsze samochody flotowe spod znaku Toyoty. Lider jest dobrze znany

Najczęściej wybieranym modelem flotowym w naszym kraju jest Corolla. W pierwszym półroczu do flot trafiło 11 674 egzemplarzy tego modelu. Polski importer zwraca uwagę, że taki wynik stanowił 1/3 wszystkich samochodów Toyoty zarejestrowanych przez przedsiębiorstwa. W sumie w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów kupowanych przez firmy działające w Polsce w pierwszej połowie 2024 roku znalazło się jeszcze pięć innych modeli ze znakiem japońskiego producenta.

Zdjęcie Najpopularniejszym modelem wśród firm jest Toyota Corolla. W pierwszej połowie 2024 roku do flot trafiło 11 674 egzemplarzy tego auta. / materiały prasowe

Ostatnie miejsce podium zajęła Toyota RAV4 (4 720 egzemplarzy) Czwarte miejsce natomiast zajął Yaris (4 582 egzemplarze). Siódma pozycja najchętniej kupowanych przez firmy samochodów przypadła modelowi C-HR (3 539 egzemplarzy). Pierwszą dziesiątkę zamyka model Proace City (3 032 sztuki).

Auta Toyoty dominują w swoich segmentach

Polski importer zwraca uwagę, że samochody Toyoty wygrywały również w poszczególnych segmentach. Model Aygo X to najczęściej rejestrowany model przez firmy w segmencie najmniejszych samochodów. Łącznie w pierwszej połowie 2024 roku floty zasiliło 776 egzemplarzy. To dało japońskiemu modelowi 36,1 proc. udziału w tej części rynku.

Yaris natomiast był najpopularniejszym modelem z segmentu B (udział na poziomie 30,6 proc.), a Yaris Cross był najlepszy wśród "miejskich SUV-ów". Jego udział to 20,1 proc. Oczywiście najpopularniejszym modelem w segmencie C była Corolla. Jej udział w tej części rynku to 26,9 proc. W klasie C-SUV natomiast miano lidera należy do Toyoty C-HR (13,5 proc.). Liderem segmentu D-SUV był natomiast model RAV4 (11,4 proc.).

Polski importer zwraca również uwagę na to, jak radzą sobie auta z linii Toyota Professional. W segmencie CDV najlepszy jest model Proace City (34,1 proc.). Z kolei Hilux to najchętniej kupowany przez polskie firmy pick-up (731 egzemplarzy, 38,3 proc. udziału).