Toyota ładniejsza od Ferrari? Tak zdecydowali eksperci od designu

Toyota Prius najładniejszym autem roku

Toyota Prius piątej generacji została doceniona za swoją stylistykę i otrzymała nagrodę 2024 World Car Design of The Year. Panel sześciu uznanych postaci ze świata designu przedstawił swoje rekomendacje, a następnie 100 jurorów z 29 krajów oddało swoje głosy. Zadanie z pewnością nie było łatwe. Prius został wybrany spośród aż 70 modeli. Pokonał m.in. Ferrari Purosangue czy Forda Bronco.

Projektując nowego Priusa, zaczęliśmy od czystej kartki. Zastanawialiśmy się, czy chcemy stworzyć coś użytecznego w stylu taksówki, czy auto, które dla nikogo nie będzie obojętne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie auta, które ludzie pokochają nie tylko z powodu zimnej kalkulacji, ale też ze względu na emocje, których dostarczy powiedział Yasushi Ueda, główny inżynier Toyoty Prius

Zdjęcie Toyota Prius pokonała m.in. Ferrari Purosangue. / materiały prasowe

Toyota Prius ma na koncie więcej wyróżnień

Piąta generacja modelu Toyoty nie po raz pierwszy została doceniona w międzynarodowym plebiscycie. W konkursie Red Dot Design samochód otrzymał najwyższe wyróżnienie Best of the Best. Najnowsze wcielenie Priusa zostało również docenione za design, oszczędność paliwa i zasięg w trybie elektrycznym przez jurorów z USA i Kanady. Wyróżnili oni model tytułem American Car of the Year. Samochód docenili również eksperci z Amerykańskiej Rady do spraw Gospodarki Efektywnej Energetycznie. Organizacja uznała Priusa w odmianie z hybrydą plug-in za auto najbardziej przyjazne dla środowiska.

Toyota Prius w Polsce. Napęd jest tylko jeden

W Polsce Toyota Prius dostępna jest wyłącznie tylko w tej odmianie napędowej. Dwulitrowy silnik benzynowy generuje 152 KM i 190 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z generującym 163 KM i 208 Nm silnikiem elektrycznym. Łączna moc układu to 223 KM. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 6,7 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 177 km/h. Zasięg w trybie elektrycznym to od 72 do 86 km.

Zdjęcie W Polsce Toyota Prius dostępna jest tylko z hybrydą typu plug-in generującą łącznie 223 KM. / materiały prasowe

Wyposażenie Toyoty Prius

Model dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia. W najniższej, Comfort, znajdziemy m.in.:

dwustrefową klimatyzację automatyczną

spryskiwacz dla kamery cofania

elektrycznie regulowany fotel kierowcy

podgrzewane fotele kierowcy i pasażera

7-calowy wyświetlacz wskaźników

12,3-calowy ekran multimediów

połączenie z telefonem za pomocą Apple CarPlay (bezprzewodowo) i Android Auto (przewodowo)

inteligentny tempomat adaptacyjny

asystenta utrzymania pasa ruchu

układ rozpoznawania znaków drogowych

kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

17-calowe felgi aluminiowe

W odmianie Prestige klienci mogą liczyć dodatkowo m.in. na:

cyfrowe lusterko wsteczne

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

automatyczne samopoziomowanie reflektorów

światła matrycowe w technologii LED

19-calowe felgi aluminiowe

W topowej wersji wyposażeniowej, Executive, znajdziemy ponadto m.in.:

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

wentylowane przednie fotele

kamery 360 stopni

dach z panelami fotowoltaicznymi z możliwością ładowania akumulatora energią słoneczną

Zdjęcie W Polsce Toyota Prius oferowana jest w trzech wersjach wyposażenia. / materiały prasowe

Ile kosztuje Toyota Prius?

Ceny Toyoty Prius w Polsce startują od 199 900 zł. Tyle właśnie trzeba zapłacić za podstawową odmianę wyposażeniową. W topowej wersji koszt zakupu Priusa rośnie do 239 900 zł.

Toyota Prius. Ceny Comfort Prestige Executive 199 900 zł 211 900 zł 239 900 zł