Droga ekspresowa S8 liczy obecnie ok. 530 km długości i (wykorzystując fragmenty autostrad A8, A1 oraz drogi ekspresowej S2) umożliwia dojazd podwrocławskich Kobierzyc do przedmieść Białegostoku. Docelowo trasa ta ma być jeszcze dłuższa. Po ukończeniu realizacji wszystkich odcinków trasa wydłużyłaby się blisko do 786 km. Tym samym zyskałaby ona miano najdłuższej drogi szybkiego ruchu w naszym kraju. Obecnie prowadzone są prace mające związek z rozciągnięciem tej S8 zarówno w stronę granicy z Czechami, jak i przejścia granicznego z Litwą.

Na południu kraju ważna jest obecnie sprawa realizacji ok. 87-kilometrowego fragmentu od Wrocławia do Kłodzka. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wybraniu wykonawcy jednego z sześciu fragmentów, na które została podzielona trasa - Łagiewniki Zachód - Niemcza (ok. 9,3 km).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka został ogłoszony pod koniec grudnia 2023 roku. Na brak zainteresowania firm Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowanie nie mogła narzekać. Łącznie wpłynęły 1 102 pytania od potencjalnych wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło pod koniec marca 2024 roku. Teraz GDDKiA poinformowała, że realizacją szóstego z sześciu odcinków S8 między Wrocławiem i Kłodzkiem zajmie się firma Polbud Pomorze. Planuje się, że opiewająca na ok. 332 mln zł umowa zostanie podpisana w czwartym kwartale tego roku.

Odcinek drogi ekspresowej Łagiewniki Zachód - Niemcza zostanie poprowadzony nowym śladem. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki i Niemcza, po zachodniej stronie drogi krajowej nr 8. GDDKiA informuje, że nowa trasa w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać przebieg "krajówki" - chodzi głównie o miejsca, w których będą się one przecinać.

Droga S8 między Wrocławiem i Kłodzkiem podzielona została na sześć odcinków realizacyjnych. Na całej długości 87 km będzie to trasa dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Pod koniec grudnia 2023 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację liczących łącznie 32,5 km trzech fragmentów między podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami. Chodzi o fragmenty:

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe (koszt ok. 309,8 mln zł)

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (koszt ponad 401,1 mln zł)

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód (koszt ok. 355,6 mln zł).

Obecnie prowadzone są prace projektowe. Wykonawcy planują złożyć wnioski o decyzję ZRID w czwartym kwartale tego roku.

Zdjęcie Realizacja liczącego 87 km fragmentu między Wrocławiem i Kłodzkiem została podzielona na sześć krótszych odcinków. / GDDKiA

W przypadku fragmentu między węzłami Łagiewniki Zachód - Niemcza wybrano już najkorzystniejszą ofertę. Na początku sierpnia 2024 roku natomiast wyłoniono firmę, która zajmie się realizacją trasy między węzłami Niemcza i Ząbkowice Śląskie Północ. W przypadku fragmentu Ząbkowice Śląskie - Bardo umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu. Opiewa ona na ponad 378 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że zakończenie budowy i udostępnienie odcinków trasy S8 między Wrocławiem i Kłodzkiem planowane jest na lata 2028-2033.