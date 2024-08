Spis treści: 01 Przejechał przez tory na czerwonym świetle

02 Jakie mandaty na przejeździe kolejowym?

03 Gdzie działa Red Light na przejazdach kolejowych?

Przejechał przez tory na czerwonym świetle

Czerwone światło na przejeździe kolejowym informuje kierowców, że już niedługo przejedzie w tym miejscu pociąg. Jeśli przejazd posiada rogatki, czerwone światło zapala się wcześniej, jeszcze przed ich zamknięciem. Chodzi o to, by pojazdy nie zostały zablokowane przez zapory i wskutek tego nie utknęły na przejeździe. Niezależnie jednak od tego, czy rogatki na danym przejeździe są, czy ich nie ma, kierowca, widząc czerwone światło, ma obowiązek zatrzymać się przed przejazdem kolejowym. Przykład kierowcy BMW pokazuje jednak, że część kierowców wciąż traktuje czerwone światło tylko jako sugestię.

Kierujący autem niemieckiej marki zatrzymał się przed przejazdem kolejowym. Najwidoczniej jednak ośmielony tym, że pociąg nie nadjeżdżał, lub kierując się pośpiechem, postanowił zignorować migające na przemian czerwone światła i przejechał przez tory. Na jego nieszczęście tuż za nim znajdował się nieoznakowany radiowóz.

Jakie mandaty na przejeździe kolejowym?

Mandat z pewnością będzie odczuwalny dla kierowcy BMW. Za złamanie zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, albo za inne urządzenie nadające te sygnały grozi mandat w wysokości 2 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Taka kara grozi również za:

złamanie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

złamanie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.

Ponadto trzeba pamiętać, że wykroczenia te objęte są zasadą recydywy. Jeśli kierowca popełni wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat otrzyma dwukrotnie wyższy mandat. W powyższych przypadkach będzie to kwota 4 tys. zł. Punkty karne nie ulegają jednak podwyższeniu.

Gdzie działa Red Light na przejazdach kolejowych?

Na przejazdach kolejowych trzeba zachować wzmożoną ostrożność. W każdej sytuacji konfrontacji samochodu z pociągiem ten pierwszy jest na straconej pozycji. Niestety nieuwaga lub pośpiech prowadzą do bardzo niebezpiecznych zdarzeń - w całym 2023 r. doszło do 189 wypadków na przejazdach kolejowych. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. By poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg z torami w zeszłym roku po raz pierwszy w Polsce pojawiły się przejazdy kolejowe objęte systemem kontroli przejazdu na czerwonym świetle Red Light. Jeszcze w 2023 roku zostały uruchomione systemy:

na ul. Szczecińskiej i ul. Średzkiej we Wrocławiu

na ul. Cyrulików w warszawskim Rembertowie (w pierwszej połowie roku zarejestrowano tam 2 811 przypadków przejazdu na czerwonym świetle, taki wynik dał mu drugie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych systemów Red Light w naszym kraju).

W połowie lipca 2024 roku natomiast działanie rozpoczął Red Light na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego w Radomsku w województwie łódzkim. Do końca czerwca 2026 roku ma działać kolejnych pięć obiektów. System ma monitorować przejazdy w następujących miejscowościach:

Wymysłowo (woj. wielkopolskie) - droga krajowa nr 15,

Łąkociny (wielkopolskie) - DK36,

Piaski (wielkopolskie) DK11,

Barwałd Dolny (małopolskie) - DK52,

Większyce (opolskie) - DK45.

GITD sporządziło również listę lokalizacji alternatywnych. Gdyby we wskazanych wyżej punktach nie udało się zamontować urządzeń z powodu różnego rodzaju problemów. Na liście "zapasowej" znalazły się następujące miejscowości: