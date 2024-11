Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze projektantów na rozbudowę drogi ekspresowej S1 na odcinku z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca. Plany dot. dostosowania trasy do współczesnych warunków drogowych od dłuższego czasu były priorytetem drogowców. Jak sami podkreślają - wspomniany fragment drogi to jeden z kluczowych korytarzy komunikacyjnych w regionie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma z Lublińca.

Spośród sześciu złożonych ofert, najkorzystniejszą przedstawiła firma Gramar z Lublińca, która zaoferowała opracowanie dokumentacji projektowej dla około 4,25 km drogi S1 za niemal 2,5 mln zł. Jeśli od tego wyboru do 18 listopada nie wpłyną odwołania, podpisanie umowy mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku. podkreśla GDDKiA

Rozbudowa S1 z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga ekspresowa na odcinku około 4,25 km. Początek przebudowy został zlokalizowany na wysokości ulicy Marcina Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, a koniec przed węzłem Porąbka, przy ulicy Wiejskiej w Sosnowcu. Na tym odcinku rozbudowane lub przebudowane zostaną węzły Dąbrowa Górnicza Podlesie oraz Sulno. Przy jezdni w kierunku Pyrzowic powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych o podstawowej funkcjonalności.

