Szkoda z autem z Wielkiej Brytanii? To musisz wiedzieć!

Zgodnie z osiągniętym z Komisją Europejską porozumieniem Zjednoczone Królestwo formalnie wystąpiło z Unii Europejskiej z dniem 31 stycznia 2020 roku. Tym samym rozpoczął się tzw. ”okres przejściowy”, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku. Co oznacza to dla kierowców? Jak zachowywać się w przypadku ewentualnej kolizji lub wypadku?

Zdjęcie /Wojciech Zatwarnicki /Reporter

"W czasie trwania okresu przejściowego od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku będą mieć zastosowanie dotychczasowe zasady podróżowania do i ze Zjednoczonego Królestwa, jak i zasady związane z regulacją szkód transgranicznych z udziałem rezydentów lub pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie" - wyjaśnia Mariusz Wichtowski z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Warto dodać, że wynegocjowane przez władze Wielkiej Brytanii porozumienie obejmuje możliwość jednokrotnego przedłużenia okresu przejściowego.

Oznacza to między innymi, że w okresie przejściowym:

1. Podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie mogą na dotychczasowych zasadach wjeżdżać na terytorium Polski oraz całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2. Podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjeżdżać na terytorium Zjednoczonego Królestwa na dotychczasowych zasadach. Mając jednak na uwadze zapewnienie niezakłóconego przejazdu, bądź też pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa, rekomendujemy posiadanie przy sobie oryginału (!) ważnego dowodu ubezpieczenia pojazdu (polisa OC), bądź też certyfikatu Zielonej Karty, który można uzyskać w zakładzie ubezpieczeń, w którym pojazd został uprzednio ubezpieczony w zakresie obowiązkowego OC komunikacyjnego.

3. Nie ulegają zmianie jakiekolwiek zasady w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód transgranicznych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie. Oznacza to, że w razie kolizji czy wypadku szkodę zgłosić można we "własnym" zakładzie ubezpieczeniowym. Do tego celu potrzeba jedynie danych kierowcy i firmy ubezpieczeniowej, której polisa obejmuje pojazd sprawcy.