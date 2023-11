Spis treści: 01 Projekt nagrodzony na targach MSPO rozpoczyna służbę

Projekt nagrodzony na targach MSPO rozpoczyna służbę

Straż Graniczna rozpoczyna kolejne testy prototypowego pojazdu obserwacyjnego nowej generacji, który został wyróżniony podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nagrodę "Defender" odebrała Wojskowa Akademia Techniczna, która była liderem konsorcjum wybranego do budowy pojazdu. Pierwsze testy prototypu zostały przeprowadzone przy polsko-rosyjskim odcinku granicy, na terenie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejne, w warunkach bezpośredniej ochrony granicy, będą prowadzone w Węgorzewie.

Jeśli rezultaty będą pozytywne, zakupimy kolejne sztuki. Prototyp oczywiście zostaje u nas. My jesteśmy inwestorem projektu. Pojazd przechodzi na własność Straży Granicznej, a cała dokumentacja utworzona w ramach projektu będzie nam służyła do dopracowania naszych wymagań i do kolejnych zakupów. informuje rzeczniczka SG kpt. Anna Michalska.

Nowy pojazd Straży Granicznej. Przed nim nic się nie ukryje

Samochodem uzbrojonym w najnowocześniejsze systemy obserwacyjne jest Izusu D-Max. Pickup jest wyposażony m.in. w kamerę termowizyjną o polu widzenia 360 stopni, wykrywającą obiekty i ludzi w promieniu 6 kilometrów, jak również dron na tzw. uwięzi, który wznosi się na wysokość do 60 metrów.

Zdjęcie Pojazd obserwacyjny nowej generacji / Fot: Straż Graniczna / materiały prasowe

Bezzałogowy statek powietrzny został ma moduły radiowe i moduły obserwacyjne, dzięki którym uzupełnia kompleksowy obraz sytuacyjny z kamery o dźwięk oraz informacje na temat logowań radiowych różnych osób w terenie w promieniu 2 kilometrów, czy to do telefonii komórkowej, czy do sterowania dronami. Urządzenie jest połączone z systemami pojazdu za pomocą kabla, wobec czego jest odporny na zakłócenia i może unosić się w powietrzu nawet przez 8 godzin.

Zdjęcie Zaawansowane Isuzu D-Max z całym osprzętem to wydatek rzędu 2-3 mln złotych / Straż Graniczna / materiały prasowe

Zaawansowane Isuzu D-Max kosztowało krocie

Auto na którym bazuje nowoczesny pojazd Straży Granicznej to koreański pick-up marki Isuzu. Model D-Max w wersji z wydłużoną kabiną napędza wysokoprężny silnik 1.9 DDI o momencie obrotowym 360 Nm i mocy 163 KM. W zależności od konfiguracji moment obrotowy na wszystkie koła przenosi 6-biegowa skrzynia manualna lub 5-stopniowa przekładnia automatyczna (standard w wersji “LSE"). Isuzu D-Max oferuje ładowność powyżej 1065 kg i może holować przyczepę o masie do 3500 kg. Od wersji LSX auto posiada zmienione zderzaki z czujnikami parkowania, próg ułatwiający wejście do kabiny i LED-owe reflektory.

Ceny modelu zaczynają się w Polsce od 127 950 zł (rok produkcji 2023) za wersję Utility. Bogato wyposażona wersja LSX, na którą zdecydowała się Straż Graniczna, kosztuje co najmniej 152 950 zł (rok produkcji 2023). Natomiast orientacyjny koszt wyprodukowania jednego pojazdu z zaawansowanymi systemami waha się od 2 do 3 mln złotych.

Nowe samochody we flocie Straży Granicznej

Straż Graniczna systematycznie wzmacnia swoją flotę pojazdów. Kilka dni informowaliśmy, że funckjonariusze odebrali 27 Citroenów e-C4. Jak poinformowano, ich łączna wartość to 5,4 mln złotych. Elektryczne kompakty trafią do następujących oddziałów:



Bieszczadzkiego

Karpackiego

Śląskiego

Nadodrzańskiego

Morskiego

Nadwiślańskiego

Ponadto w listopadzie Straż Graniczna podpisała umowy na zakup 20 sztuk Forda Rangera (umowa o wartości prawie 5,6 mln zł), 20 sztuk Forda Turneo Custom (5,4 mln zł) i 40 quadów KL BRUTE FORCE 750 (prawie 4,6 mln zł).