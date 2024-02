Strajk rolników trwa. Gdzie są protesty, blokady i utrudnienia 12 lutego

Spis treści: 01 Strajk rolników we Wrocławiu

02 Protest rolników w województwie opolskim

03 Dlaczego rolnicy protestują i blokują drogi?

Ogólnopolski protest rolników rozpoczął się 9 lutego i wtedy też kolumny traktorów można było zobaczyć na drogach całej Polski. Protestujący wjeżdżali też do największych miast, powodując spore utrudnienia.

Strajk rolników we Wrocławiu

Obecnie protesty rolników mają bardziej lokalny charakter. 11 lutego blokowali oni ulice na Psim Polu we Wrocławiu. Cztery traktory wjechały też na sam rynek miasta. Na poniedziałek natomiast zapowiedziano, że cały protest może przenieść się do samego centrum Wrocławia. Obecnie rolnicy zapowiadają jednak, że do centrum wjadą 15 lutego, a ich celem ma być siedziba biura Komisji Europejskiej przy ulicy Widok.

Reklama

Od rana pojawiają się utrudnienia na północy miasta - al. Sobieskiego zablokowane są dwa pasy w obu kierunkach, a na miejscu znajduje się około 100 traktorów. Ruch odbywa się więc tylko jednym pasem. Na miejscu rolnicy stworzyli też miasteczko protestacyjne.

Wideo youtube

Rolnicy pojawili się także pod Wrocławiem. Od godziny 7:30 ciągniki jeżdżą od ronda w Łanach do Kiełczówka, bardzo poważnie utrudniając ruch. Część kierowców próbuje ominąć miejsce protestu, skręcając z ulicy Wojnowskiej przy wjeździe do Wojnowa.

Protest rolników w województwie opolskim

Znacznie więcej utrudnień można spodziewać się w województwie opolskim. 12 lutego rozpoczynają się lub już trwają protesty rolników w następujących miejscach:

powiat prudnicki - blokada przejścia granicznego w Trzebini od 12 do 13 lutego w godzinach 10:00-16:00

powiat nyski - blokada obwodnicy Nysy od 12 do 16 lutego przez całą dobę

powiat krapkowicki - blokada ronda na DK45, zjazd z A4 węzeł Opole Południe od 12 do 14 lutego w godzinach 9:00-16:00

powiat brzeski - blokada rozpoczęła się 9 lutego o godzinie 10:00 i potrwa do odwołania na rondzie DR94/DR39

powiat oleski - blokada skrzyżowania dróg 901-DK46, rozpoczynając każdego dnia o godzinie 9:00.

powiat namysłowski- całodobowa blokada wyjazdu z Namysłowa w dniach 9.02-19.02

Dlaczego rolnicy protestują i blokują drogi?

Polscy rolnicy protestują przeciwko wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz przeciw obecnemu kształtowi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Domagają się od polskiego rządu nowego planu dla produkcji rolnej, gwarantującego jej opłacalność. Wśród ich postulatów znajduje się też "odbudowa polskiego przetwórstwa i polskiego handlu".

Według wcześniejszych zapowiedzi, strajk rolników ma potrwać do 10 marca.