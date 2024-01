Spis treści: 01 Tesla w wypożyczalni - czy to się opłaca?

"Zarobilibyśmy więcej, gdyby nie samochody elektryczne" - dyrektor generalny sieci wypożyczalni Hertz nie krył rozczarowania wynikami osiągniętymi przez samochody elektryczne, które udostępniono klientom sieci. Hertz w 2021 r. złożył zamówienie na 100 tys. Tesli. Teraz chce sprzedać co najmniej 20 tys. z nich.



Tesla w wypożyczalni - czy to się opłaca?

W przypadku Hertza prawdopodobnie tak, ale nie na poziomie, który usatysfakcjonowałby zarządzających. Na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynik firmy był dodatni, ale według dyrektora generalnego mógł być "kilka punktów wyższy" gdyby nie koszty użytkowania samochodów elektrycznych.

Jak się okazało, w tym konkretnym przypadku koszty napraw samochodów elektrycznych były około dwukrotnie wyższe niż samochodów spalinowych. Ten uśredniony wynik objął zarówno uszkodzenia powypadkowe jak i usterki mechaniczne. Swoje piętno na końcowym rezultacie odcisnęła też utrata wartości pojazdów znajdujących się w posiadaniu giganta - amerykański producent w drugiej połowie ubiegłego roku znacznie obniżył ceny sprzedawanych samochodów, co jednocześnie wpłynęło na wartość aut używanych.

20 tys. Tesli na sprzedaż

Jak podaje serwis Automotive News, firma podjęła decyzję o redukcji floty aut elektrycznych. W ubiegłym roku udział samochodów ładowanych z gniazdka w całej flocie Hertza wyniósł 11 proc. 80 proc. z tej puli stanowiły Tesle. I to one trafiają do sprzedaży.

Hertz przewiduje, że część uzyskanych w ten sposób środków finansowych będzie mogła wydać na samochody z napędem spalinowym, które cieszą się większym zainteresowaniem klientów i pozwalają firmie osiągać lepsze wyniki finansowe.

Decyzja Hertza nie oznacza oczywiście, że Tesle są złe. Firma wciąż zostawia część Tesli w swojej flocie, posiada również inne samochody elektryczne. Jak się okazuje, korzystanie z tych aut nie wpisało się optymalnie w zapotrzebowanie giganta.

Jakie Tesle sprzedaje Hertz?

W chwili tworzenia tego tekstu na stronie Hertz Car Sales w Austin w Texasie dostępnych było 681 egzemplarzy Tesli Model 3 oraz Model Y z przebiegami od 12 do 96 tys. mil w cenach od 20 do 41 tysięcy dolarów.