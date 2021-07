Śmiertelnie potrącił 7-latkę. Stanie teraz przed sądem

Potrącił na przejściu 7-latkę i uciekł. Kara go nie ominie!

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 8 stycznia tego roku na przejściu dla pieszych na ul. Chojnowskiej w Legnicy. Według ustaleń śledztwa, 7-latk weszła na przejście dla pieszych z dorosłym opiekunem. "Inne samochody zatrzymały się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić kobietę i dziecko. Emil M. zbliżywszy się samochodem (...) do tego przejścia, nie zatrzymał pojazdu, ani nie podjął manewru hamowania. Następnie wjechał na przejście i uderzył przednim prawym narożnikiem pojazdu w dziewczynkę, po czym nie zatrzymawszy się, zbiegł z miejsca zdarzenia" - opisała przebieg zdarzenia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn. Dziewczynka z ciężkim obrażeniami trafiła do szpitala. Zmarła kilkanaście dni po wypadku.

Emil M. po ucieczce z miejsca wypadku próbował na drodze gruntowej podpalić swój samochód, aby zatrzeć ślady przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany przez policję tego samego dnia wieczorem. Jak podał prokuratura, M. w czasie zatrzymania był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy, a w jego domu policjanci znaleźli marihuanę.

Prokurator Tkaczyszyn podał, że Emil M. był już wcześniej karany za spowodowanie wypadku i wielokrotne naruszanie przepisów ruch drogowego. "20 października 2020 r. została wobec niego wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, a zatem w dniu zdarzenia kierował pojazdem, pomimo zatrzymania prawa jazdy" - dodała prokurator.

Zdjęcie / Policja

M. został oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz o nieudzielenie dziecku pomocy, a także o posiadanie narkotyków. Mężczyźnie grozi do 18 lat więzienia.

W tej spawie prokurator oskarżył również Damiana Sz. Emil M. miał po wypadku ukryć się w jego mieszkaniu. Sz. zarzucono składanie fałszywych zeznań.

