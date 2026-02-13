Skolim buduje paliwowe imperium. Gdzie otworzy kolejną stację?

W skrócie Skolim prowadzi stację paliw w Czeremsze, gdzie ceny benzyny Pb95 i diesla są niższe niż średnie krajowe.

Na stacji oferowany jest olej napędowy klasy B0 bez biokomponentów, a Skolim nie ujawnia dostawcy paliwa.

Artysta zapowiedział otwarcie kolejnej stacji w województwie zachodniopomorskim, w pobliżu Szczecina.

Stacja paliw Skolima w Czeremsze - ceny poniżej średniej

Stacja na Podlasiu od początku wzbudzała zainteresowanie poziomem cen. Według danych z 13 lutego benzyna Pb95 kosztuje tam 5,19 zł za litr, a olej napędowy 5,35 zł za litr. To wyraźnie mniej niż zarówno aktualne, jak i prognozowane średnie ceny krajowe.

Zgodnie z analizą serwisu e-petrol.pl, w najbliższych dniach benzyna Pb95 ma kosztować od 5,59 do 5,71 zł za litr, a diesel od 5,86 do 5,99 zł za litr.

Różnica sięga więc około 40-60 groszy na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów oznacza to oszczędność rzędu 20-30 zł w porównaniu z wieloma stacjami sieciowymi.

Jakie paliwo sprzedaje Skolim? Odpowiedź na zarzuty

Niskie ceny wielokrotnie wywołały w sieci pytania o jakość paliwa. W rozmowie z serwisem PrzeAmbitnymi Skolim podkreślał, że na jego stacji oferowany jest olej napędowy klasy B0, czyli bez dodatku biokomponentów.

Tego typu paliwo jest zwykle droższe w zakupie hurtowym niż standardowy diesel z domieszką biokomponentów. Oznacza to, że konkurencyjna cena detaliczna musi wynikać z modelu marży i skali sprzedaży, a nie z obniżania parametrów jakościowych.

Według danych branżowych i analiz rynku paliw marża detaliczna na litrze paliwa w Polsce w ostatnich latach wahała się od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy. Niezależne stacje często działają na niższej marży, licząc na duży wolumen sprzedaży. Skolim nie ujawnia dostawcy paliwa.

Nowa stacja paliw Skolima - gdzie powstanie?

Plany dalszej ekspansji artysta zapowiadał już wcześniej. W styczniu 2026 roku na antenie VOX FM mówił o rozwoju sieci poza Podlasiem.Konkret padł w rozmowie z portalem kupbilecik.pl. Skolim potwierdził, że kolejna stacja paliw powstanie w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Szczecina.

To region o znacznie większym natężeniu ruchu niż Czeremcha. Bliskość dużego miasta oraz sezonowy ruch w kierunku wybrzeża oznaczają większy potencjał sprzedaży. Na razie nie podano dokładnej daty otwarcia ani szczegółów inwestycji. Nie wiadomo też, czy nowy obiekt będzie porównywalny skalą do stacji w Czeremsze.

