Różowa stacja Skolima na Podlasiu przyciąga kierowców

Stacja paliw działa w Czeremsze od ubiegłego roku. Wcześniej była to miejscowość rzadko odwiedzana przez kierowców spoza regionu, dziś regularnie zatrzymują się tam samochody z różnych części kraju. Charakterystyczna, różowa kolorystyka obiektu wyróżnia się na tle konkurencji, a ceny paliw należą do jednych z bardziej konkurencyjnych w okolicy.

Na dzień 30 stycznia cena benzyny oraz oleju napędowego wynosiła 5,26 zł za litr. To poziom zauważalnie niższy od stawek spotykanych na wielu stacjach w kraju, co dla kierowców pokonujących dłuższe trasy ma realne znaczenie przy tankowaniu. Warto przypomnieć, że już przed świętami Bożego Narodzenia informowaliśmy o czasowych akcjach promocyjnych na tej stacji, kiedy ceny paliw spadały poniżej 5 zł za litr.

Ile zarabiają pracownicy stacji Skolima?

Jak podał serwis Pudelek, reporterka, która odwiedziła stację i rozmawiała z personelem, usłyszała jednoznaczną deklarację: pensje są wyższe niż przeciętne.

Jedna z pracownic przyznała, że zarobki na stacji Skolima są "trochę wyższe niż średnia krajowa". Według danych GUS z 2025 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło blisko 9 tys. zł brutto miesięcznie, a prognozy na 2026 rok wskazują na utrzymanie podobnego poziomu. Oznacza to, że praca na stacji paliw w niewielkiej miejscowości może zapewniać dochody porównywalne z ofertami z dużych miast. Konkretne kwoty nie padły, jednak relacje pracowników jasno wskazują, że nie są to stawki minimalne.

Jakim szefem jest Skolim według pracowników?

Zatrudnieni zwracają uwagę nie tylko na poziom wynagrodzeń, ale również na styl zarządzania. Z ich relacji wynika, że Skolim regularnie pojawia się na stacji, interesuje się jej funkcjonowaniem i utrzymuje bezpośredni kontakt z zespołem. Wypowiedzi cytowane przez Pudelka podkreślają kulturalne podejście i brak dystansu, mimo medialnej rozpoznawalności właściciela.

Z punktu widzenia rynku pracy w branży paliwowej ma to znaczenie. Stacje benzynowe często borykają się z rotacją personelu, a stabilne warunki i przewidywalne wynagrodzenie są jednym z kluczowych argumentów dla pracowników.

Czy powstaną kolejne stacje Skolima?

Zdaniem menedżera stacji istnieje realna szansa na rozwój paliwowego biznesu Skolima. Rosnący ruch, rozpoznawalność miejsca i pozytywny odbiór wśród kierowców sugerują, że obecna inwestycja może nie być jednorazowa. Ewentualna ekspansja oznaczałaby kolejne punkty przy trasach i nowe miejsca pracy.

Na razie właściciel nie podał konkretnych lokalizacji ani terminów, jednak nie wyklucza dalszego zaangażowania w branżę paliwową.

