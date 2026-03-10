W skrócie Skoda wprowadziła nową linię wyposażenia "Drive", która upraszcza wybór opcji i pozwala zaoszczędzić nawet do 15 tys. zł.

Pakiet Drive obejmuje zestaw standardowych funkcji takich jak podgrzewane fotele, systemy parkowania i inteligentne reflektory LED, a oszczędności zależą od modelu auta.

Skoda oferuje elastyczne formy finansowania, a porównania cen Skody, Toyoty i Volkswagena pokazują, że linia "Drive" oznacza bogate wyposażenie za relatywnie niedużą dopłatą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wybór samochodu często przypomina układanie puzzli - trzeba dopasować silnik, kolor, pakiety wyposażenia i dodatki. Dla wielu kierowców to czasochłonne i męczące zadanie, zwłaszcza że zakup auta wymaga dokładnej analizy, które opcje naprawdę warto dopłacić. Odpowiedzią na te trudności jest linia wyposażenia "Drive", dostępna od teraz w konfiguratorze Skody.

Co oferuje linia "Drive" w nowych Skodach?

Nowy wariant obejmuje zarówno auta miejskie i kompaktowe, jak i SUV-y oraz większe modele. W ramach pakietu klient otrzymuje zestaw standardowych funkcji, takich jak podgrzewane fotele, systemy wspomagające parkowanie czy inteligentne reflektory LED. Dzięki temu samochód jest w pełni wyposażony w elementy przydatne na co dzień, bez konieczności dopłacania za każdy pakiet osobno. W zależności od modelu i rodzaju napędu, oszczędności wynikające z zakupu wersji Drive mogą wynosić od 6 200 zł do nawet 15 tys. zł.

Wyposażenie "Drive" w poszczególnych modelach Skody

W autach miejskich i kompaktowych linia "Drive" kładzie nacisk na wygodę i bezpieczeństwo. Skoda Fabia zyskuje m.in. bezkluczykowy dostęp, kamerę cofania i czujniki parkowania, a Scala dodatkowo pakiet zimowy z podgrzewanymi fotelami i kierownicą. W Kamiqu dołożono systemy wspomagające jazdę w trudnych warunkach oraz tylne światła LED.

W SUV-ach i większych modelach, takich jak Karoq, Octavia czy Superb, "Drive" oferuje rozwiązania zbliżone do segmentu premium - inteligentne reflektory Full LED Matrix, podgrzewane fotele oraz systemy wspomagające parkowanie i manewrowanie. W Kodiaqu i Superbie pakiet obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat oraz asystenta jazdy w korkach, co znacząco zmniejsza zmęczenie podczas długich tras.

Standardowa Fabia Monte Carlo z silnikiem 1.5 TSI kosztuje obecnie 102 350 zł. Dopłata do limitowanej wersji 130 Sport wynosi blisko 20 000 zł, co podnosi końcową kwotę na fakturze do poziomu 122 300 zł. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Oszczędności i formy finansowania

Najważniejszą zaletą linii Drive są jednak realne oszczędności. W zależności od modelu i wersji, pakiet pozwala zaoszczędzić od 6 200 zł do nawet 15 tys. zł. To suma wynikająca z rabatu oraz różnicy między wartością wyposażenia standardowego a dopłatą do pakietu Drive.

Dodatkowo Skoda oferuje elastyczne formy finansowania. Dostępne są Kredyt Niskich Rat i Leasing Niskich Rat, które pozwalają utrzymać niskie miesięczne opłaty, a także klasyczne kredyty z oprocentowaniem 0,99 proc. i leasing 102 proc. Przykładowo, Fabia Drive z silnikiem 1.0 TSI 70 kW można nabyć w kredycie od 580 zł miesięcznie, a w leasingu od 533 zł. Scala Drive kosztuje od 729 zł w kredycie lub od 669 zł w leasingu, natomiast większe modele, jak Kodiaq czy Superb, od 1 168 zł i 1 231 zł miesięcznie w leasingu.

Skoda Superb Liftback. Alternatywa dla SUV-a z bagażnikiem jak w kombi Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Linia "Drive" a konkurencja. Czy to się opłaca?

Na czym polega idea nowej linii wyposażenia idealnie pokazuje wariant "Drive Essence" w Skodzie Octavii z benzynowym silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 KM. Samochód oferuje m.in. kamerę cofania, tylne światła Top LED, przewodową i bezprzewodową integrację z urządzeniami Apple iOS oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a wszystko to w cenie 116 000 zł. Dla porównania, dotychczasowa bazowa wersja modelu - pozbawiona tych elementów - kosztowała 112 300 zł. Niewielka różnica w cenie oznacza więc zauważalnie bogatsze wyposażenie już na starcie.

Jeszcze wyraźniej widać to w wariancie Drive Selection. W tej konfiguracji Octavia otrzymuje dodatkowo przednie reflektory Top LED, adaptacyjny tempomat, wirtualny kokpit oraz przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją Corner. Cena wersji z silnikiem 1.5 TSI (115 KM) wynosi 133 850 zł. Tymczasem poprzednia konfiguracja Selection startowała od 129 600 zł, a sam adaptacyjny tempomat wymagał dopłaty rzędu 2 400 zł.

A jak nowa linia Skody wypada na tle konkurencji? Toyota Corolla z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM rozpoczyna się obecnie (katalogowo) od około 118 900 zł w wersji Comfort. W standardzie oferuje cyfrowy kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect, kamerę cofania, światła przeciwmgielne LED oraz szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa. Pod względem wyposażenia startowego Corolla pozostaje więc bardzo konkurencyjna.

Volkswagen Golf z silnikiem 1.5 TSI o mocy 116 KM wyceniony jest katalogowo od 119 790 zł. W bazowej odmianie oferuje m.in. czujniki parkowania, klasyczny tempomat z możliwością rozszerzenia do adaptacyjnego, jednostrefową automatyczną klimatyzację, bezprzewodowy App Connect oraz cyfrowy zestaw wskaźników. Brakuje jednak kamery cofania, a zakres wyposażenia standardowego okazuje się wyraźnie skromniejszy niż w porównywalnych wersjach Skody i Toyoty.

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL