Spis treści: 01 Porsche Boxster GTS 100 tys. zł taniej

02 Harleya-Davidsona FXDR 114 z ceną niższą o 30 tys. zł

03 Polaris Ranger 1000 to quad z funkcją ciągnika

Urząd Skarbowy w Będzinie ogłosił przetarg na zajęte tzw. "ruchomości", a więc samochody, motocykle i quady. Najciekawszą ofertą wydaje się Porsche 718 Boxster GTS. To dwumiejscowe auto z silnikiem z tyłu i napędem na tylną oś oraz składanym, miękkim dachem. W odmianie GTS auto napędzane jest przez sześciocylindrowy silnik 4.0 typu bokser, który generuje 400 KM. Jak informuje urząd skarbowy, auto pokryte jest specjalnym, opcjonalnym lakierem za 17 tys. zł.

Reklama

Porsche Boxster GTS 100 tys. zł taniej

Licytowany samochód został wyprodukowany w 2021 roku, do tej pory przejechał 70 tys. km.

Rzeczoznawca wycenił auto na 404 tys. zł, a koszt samego wyposażenia opcjonalnego to niemal 78 tys. zł (wyposażenie poza lakierem za 17 tys. zł, obejmuje m.in. nawigacje Porsche Connect, reflektory LED Dynamic Light System Plus). Cena wywoławcza jest atrakcyjna, bo wynosi 303 tys. z, a więc 100 tys. mniej od wartości rynkowej. Oferty cenowe na Porsche można składać do 27 listopada.

Zdjęcie Porsche Boxster GTS / Fot: US Będzin / materiały prasowe

Harleya-Davidsona FXDR 114 z ceną niższą o 30 tys. zł

Zaoszczędzone 100 tys. można przeznaczyć na zakup Harleya-Davidsona FXDR 114 z 2019 roku, którego również sprzedaje będziński urząd skarbowy. To bardzo ceniony model, który łączy charakter klasycznego Harleya z nowoczesnym wzornictwem. Jego napęd stanowi silnik 1.8. Jednoślad został wyceniony na wspomniane okrągłe 100 tys. zł, ale można oczywiści próbować kupić go taniej. Cena wywoławcza wynosi 75 tys. zł, a oferty można składać do 20 listopada. W tym wypadku trzeba się więc pospieszyć.

Zdjęcie Harley-Davidson FXDR 114 / Fot: US Będzin / materiały prasowe

Polaris Ranger 1000 to quad z funkcją ciągnika

Na 104 tys. zł wyceniono z kolei quad Polaris Ranger 1000. Wyprodukowany w 2022 roku pojazd posiada homologację na traktor, ma dach, foliowe osłony zamiast drzwi i napęd na cztery koła. Źródłem mocy jest silnik o pojemności jednego litra, który generuje 82 KM, masa własna pojazdy wynosi 724 kg. Polaris może zabrać na pokład 3 osoby, ale jednocześnie pociągnąć przyczepę o masie do 1 tony. Cena wywoławcza tego quada to 78 tys. zł, termin składania ofert mija 20 listopada.



Zdjęcie Polaris Ranger 1000 / Fot: US Będzin / materiały prasowe

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wcześniejsza wpłata wadium. Dla każdego z pojazdów wynosi ona 10 proc. ceny wywoławczej.