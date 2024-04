Ostatnie wydarzenia trapiące branżę motoryzacyjną trudno zaliczyć do tych pozytywnych. Coraz więcej firm jest zmuszonych przeprowadzać daleko idące restrukturyzacje, a to najczęściej oznacza cięcia kosztów i masowe zwolnienia. Jak się jednak okazuje - kryzys nie dotyka wszystkich. Wciąż są przedsiębiorstwa motoryzacyjne, które stawiają na rozwój i szukają nowych pracowników. Jednym z nich jest firma oponiarska Dębica.

Polskie zakłady szukają pracowników. Nawet 200 miejsc pracy

Dębicka fabryka rozpoczęła rekrutację około 200 pracowników. Poszukiwani są m.in. operatorzy produkcji opon i maszyn, monterzy ds. form, mechanicy remontowi, elektrycy, elektroenergetycy oraz elektromechanicy. Co ważne, firma zachęca do składania podań zarówno osoby z doświadczeniem w branży, jak i te chcące postawić pierwsze kroki w zawodzie.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje zgłoszenia na dwa sposoby:

Osobiście: przynosząc CV w wersji papierowej bezpośrednio do fabryki. W każdy wtorek w godzinach 7:00-15:00 w Punkcie Obsługi Pracownika dyżuruje przedstawiciel działu HR, który służy informacją o przyszłej roli, obowiązkach, perspektywach rozwoju i dodatkowych benefitach dla pracowników

Online: wchodząc na stronę przedsiębiorstwa w zakładkę kariera należy z listy aktualnych rekrutacji wybrać preferowane stanowisko pracy. Na stronie można zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych funkcji. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając CV.

Jeden z największych pracodawców na Podkarpaciu

Dębicka fabryka jest największym zakładem Goodyeara w Europie i jednym z trzech największych na świecie. Produkowane są w niej opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych pod markami Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają do 59 krajów. Fabryka produkuje też opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów aut na świecie. Obecnie zakład zatrudnia łącznie ok. 3 tys. osób, a tym samym jednym największych pracodawców na Podkarpaciu.