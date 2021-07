Setki kilometrów nowych dróg powstaną na Mazowszu

“Uzupełniamy Warszawski Węzeł Drogowy o kolejne odcinki, budujemy przedłużenie autostrady A2 w kierunku wschodniej granicy Polski, drogę ekspresową S7 na północ i południe od stolicy, a także dwa odcinki dróg niższej kategorii. To w sumie prawie 260 km nowych dróg" - napisano w komunikacie.

GDDKiA wskazuje, że dużym przedsięwzięciem realizowanym na terenie województwa mazowieckiego jest tzw. Warszawski Węzeł Drogowy, czyli ekspresowa obwodnica stolicy, która docelowo będzie miała ok. 82 km długości. Dziś kierowcy korzystają z 44 km tej trasy, w budowie jest kolejne 10,5 km, a końcowy odcinek o długości niemal 14 km znajduje się w fazie przygotowania.

Jak przypomniano w komunikacie GDDKiA otwarcie części Południowej Obwodnicy Warszawy z tunelem pod Ursynowem powinno nastąpić za około dwa miesiące.

GDDKiA szacuje też, że oddanie do ruchu odcinka trasy S7 między Mławą a Płońskiem nastąpi do końca tego roku, natomiast odcinka od Napierek do Mławy wiosną 2022 r.

W komunikacie podano też, że w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 ujętych zostało dziewięć obwodnic w województwie mazowieckim. Dla siedmiu trwa proces przygotowawczy a obwodnica Lipska i Pułtuska są w fazie realizacji w systemie Projektuj i buduj.

