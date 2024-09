Spis treści: 01 Utrudnienia dla kierowców na węźle Modlińska

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w poniedziałek 23 września 2024 roku rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji w dwóch miejscach drogi ekspresowej S8 - w głównym ciągu Trasy AK i Trasy Toruńskiej. Dokładniej chodzi o dwa węzły - Modlińska i Marywilska.

Utrudnienia dla kierowców na węźle Modlińska

Na węźle Modlińska prace prowadzone będą w ciągu głównym Trasy AK, nad Wisłostradą, na odcinku prowadzącym w kierunku Białegostoku. Drogowcy naprzemiennie będą zajmować po jednym pasie ruchu. To zaś oznacza, że kierowcy poruszający się ciągiem głównym będą mogli korzystać tylko z jednego pasa. Na wszystkich pasach ruchu jezdni zbierająco-rozprowadzającej ruch będzie odbywał się bez ograniczeń. Prowadzone prace będą wiązały się z ograniczeniem prędkości. Ta na ciągu głównym wynosić będzie 70 km/h.

Zdjęcie Zmiany na węźle Wisłostrada w ciągu drogi ekspresowej S8. / GDDKiA

Prace na węźle Marywilska. Co się zmieni dla kierowców?

Na węźle Marywilska natomiast prace będą prowadzone w ciągu głównym Trasy Toruńskiej w kierunku Białegostoku, nad ulicą Marywilską. W związku z prowadzonymi pracami 23 i 24 września (poniedziałek i wtorek) drogowcy zajmą jeden pas ruchu. W efekcie kierowcom pozostaną do dyspozycji dwa pasy w ciągu głównym. Na jezdni zbierająco-rozprowadzającej ruch odbywać się będzie bez ograniczeń.

Zdjęcie Zmiany na węźle Marywilska. / GDDKiA

Z kolei 25 i 26 września prace prowadzone będą na dwóch pasach ciągu głównego. Kierowcom pozostanie do dyspozycji jeden pas ruchu. GDDKiA zapowiada, że wówczas nie będzie możliwości zjazdu z jezdni zbierająco-rozprowadzającej na ciąg główny S8 w kierunku stolicy województwa podlaskiego. Podobnie jak w przypadku węzła Modlińska, prędkość na ciągu głównym zostanie ograniczona do 70 km/h.

GDDKiA zapowiada, że prace planuje zakończyć w najbliższy piątek, 27 września, w godzinach porannych. Oczywiście termin zakończenia prac uzależniony jest od tego, czy drogowcom sprzyjać będą warunki atmosferyczne.

Utrudnienia na S8 pod Białymstokiem

Kierowcy jadący S8 w stronę Podlasia muszą być przygotowani również na utrudnienia w związku z prowadzonymi pracami przy węźle Białystok Zachód. Tydzień temu, 16 września, rozpoczął się pierwszy etap zmian w organizacji ruchu. Na odcinku ok. 440 m jezdni prowadzącej w kierunku Białegostoku kierowcy wciąż mają do dyspozycji dwa pasy ruchu, ale muszą stosować się do ograniczenia prędkości do 100 km/h.

Jezdnia w stronę Warszawy, na odcinku o tej samej długości została natomiast zwężona di jednego, prawego, pasa ruchu. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Planowo pierwszy etap prac ma trwać dwa tygodnie, co oznacza, że już w przyszłym tygodniu zostanie zakończony. Nie oznacza to jednak koniec utrudnień. W ramach realizacji kolejnych dwóch etapów utrudnienia będą obowiązywać przez najbliższe dwa lata.