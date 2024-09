Spis treści: 01 Zmiany na S8 w okolicach Białegostoku

02 Jak długo potrwają zmiany na S8?

03 Droga ekspresowa S19 pod Białymstokiem. Kiedy będzie gotowa?

Zmiany na S8 w okolicach Białegostoku

Już w poniedziałek 16 września wprowadzony będzie pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na drodze ekspresowej S8. Ma to związek z prowadzonymi pracami przy węźle Białystok Zachód łączącym wspomnianą już ekspresówkę z trasą S19. Jak zapowiadają przedstawiciele białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy etap będzie trwał dwa tygodnie. Od poniedziałku na odcinku ok. 440 m do jednego, prawego, pasa ruchu zostanie zwężona jezdnia w stronę Warszawy. Na odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Reklama

Na tej samej długości zwężona zostanie również jezdnia do Białegostoku. W tym przypadku jednak zmotoryzowani wciąż będą mieli możliwość skorzystania z dwóch pasów ruchu. Kierowcy zmierzający w stronę stolicy województwa podlaskiego będą musieli stosować się do ograniczenia prędkości do 100 km/h. W pierwszym etapie drogowcy będą wykonywać nawierzchnię na pasie rozdziału.

Zdjęcie Już od poniedziałku 16 września wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na drodze ekspresowej S8 w rejonie Białegostoku. / GDDKiA

Jak długo potrwają zmiany na S8?

W kolejnych dwóch etapach obie jezdnie, w kierunku Warszawy i Białegostoku, na długości 730 m, zostaną zwężone do dwóch pasów ruchu. W drugim etapie wyłączona z ruchu zostanie jezdnia do Białegostoku, a w trzecim do Warszawy.

Jak informuje oddział GDDKiA, ruch poprowadzony będzie dwoma pasami w każdym kierunku, przy wykorzystaniu sąsiedniej jezdni oraz pasa rozdziału. Części trasy prowadzące w różnych kierunkach będą od siebie oddzielone barierami. Niedostępne dla kierowców będą natomiast pasy awaryjne. Wprowadzone będzie także ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do tych zmian, ponieważ zgodnie z zapowiedziami białostockiego oddziału GDDKiA będą one obowiązywać przez najbliższe dwa lata.

Droga ekspresowa S19 pod Białymstokiem. Kiedy będzie gotowa?

W ramach budowy odcinka S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód stworzony zostanie węzeł Białystok Zachów łączący dwie drogi ekspresowe - powstającą S19 z istniejącą już S8. W ramach budowy węzła przebudowany zostanie również liczący blisko 2 km odcinek S8.

Tworzony odcinek drogi ekspresowej S19 będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę (z rezerwą pod ewentualny trzeci pas) wraz z pasem awaryjnym. Fragment ten będzie stanowił łącznik między drogą krajową nr 65 biegnącą w kierunku Ełku oraz drogą ekspresową S8. Wartość inwestycji opiewa na ponad 405,6 mln zł. Planowo prace mają zostać ukończone 30 kwietnia 2025 roku.