Samochody hybrydowe będą tańsze? Ważny wyrok polskiego sądu

To bez wątpienia ważna informacja dla osób zainteresowanych kupnem samochodu. Jak poinformowała kancelaria Paczuski Taudul, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania akcyzą pojazdów wyposażonych w układ tzw. miękkiej hybrydy (MHEV). Wcześniej samochody wyposażone w ten rodzaj napędu były przez organy podatkowe kwalifikowane jak pojazdy z silnikiem wyłącznie spalinowym, co skutkowało naliczaniem wyższej stawki. W przypadku pojazdów o pojemności silnika do 2000 cm3 akcyza wynosiła 3,1 proc. ich wartości, a w przypadku modeli o pojemności silnika przekraczającej 2000 cm3, nawet 18,6 proc. wartości auta. Teraz może się to jednak zmienić.

Nagła zmiana. Z dnia na dzień wyższe stawki

Początek sprawy sięga 2020 roku, kiedy to rząd zdecydował się obniżyć o połowę podatek akcyzowy od samochodów wyposażonych w napęd spalinowo-elektryczny, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Mowa tu zarówno o klasycznych hybrydach, jak i tzw. układach miękkiej hybrydy (MHEV), które w tamtym okresie stanowiły swego rodzaju nowość na rynku motoryzacyjnym. Z czasem jednak wspomniany rodzaj napędu zaczął zyskiwać na popularności, a jego powszechność przyczyniła się do zmiany zdania organów podatkowych.

Z dnia na dzień instytucje zaczęły podważać to, że miękkie hybrydy mogą korzystać z niższej akcyzy. Zdaniem urzędników pojazdy te powinny być uznawane za pojazdy o napędzie wyłącznie spalinowym, jako że nie występują w nich co najmniej dwa alternatywne źródła zasilania napędu. Na przełomie lat 2022/2023 organy podatkowe, wbrew wcześniejszej praktyce, zaczęły nagle wydawać interpretacje oraz rozpoczęły kontrole u podatników, nierzadko kończące się koniecznością skorygowania rozliczeń akcyzowych. Na szczęście, najnowszy wyrok WSA daje nadzieje na powrót do wcześniejszych zasad.

Sąd zakwestionował działania organów podatkowych

Sąd zakwestionował bowiem działania organów podatkowych i stwierdził, że miękkie hybrydy również powinny zostać objęte obniżoną o połowę stawką podatku akcyzowego. Z ustnego uzasadnienia WSA wynika, że argumenty stosowane przez fiskusa nie mają oparcia w przepisach ustawy, a pojęcie pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, do których stosuje się obniżone stawki, nie zostało konkretnie zdefiniowane. Skoro w przepisach jest mowa o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym, należy przyjąć, że wystarczającym argumentem do zastosowania obniżonej stawki - także dla miękkich hybryd - jest fakt, że moc generowana przez silniki spalinowy i elektryczny jest przenoszona bezpośrednio na układ napędowy auta.

Wyrok sądu z korzyścią dla podatników. Hybrydy potanieją?

Co to oznacza dla podatników? Przede wszystkim spore oszczędności. Jeśli wyrok WSA się utrzyma, samochody wyposażone w układ miękkiej hybrydy mogą znacząco potanieć. W przypadku modeli o pojemności nie większej niż 2000 cm3 zmiana cen może wynieść od ok. tysiąca do nawet kilku tys. zł. Dużo większa różnica dotyczy pojazdów o mocniejszym silniku o pojemności powyżej 2000 cm3. Tutaj oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkunastu tys. zł.

Należy jednak zaznaczyć, że wyrok WSA jest na ten moment nieprawomocny. Jak sugeruje kancelaria Paczuski Taudul - po pojawieniu się pisemnego uzasadnienia istnieje duża szansa, że zostanie on zaskarżony przez Dyrektora KIS do sądu II instancji.