Spis treści: 01 Ryki. Policja zatrzymała złodzieja na gorącym uczynku

02 Jaka kara za kradzież?

03 Sejm za podwyższeniem kwoty, od której kradzież to przestępstwo

Ryki. Policja zatrzymała złodzieja na gorącym uczynku

Do ujęcia złodzieja doszło podczas piątkowej nocy na terenie jednej z ryckich firm. Policjanci na gorącym uczynku złapali 48-letniego mieszkańca Dęblina, kiedy ten próbował ukraść akumulatory i radia samochodowe. Złodziej nie próżnował, ponieważ w momencie zatrzymania miał już przygotowane do wyniesienia z terenu firmy 7 akumulatorów i 1 radioodtwarzacz. Przy mężczyźnie znaleziono narzędzia, dzięki którym mógł sprawnie demontować akumulatory.

To jednak nie wszystko, ponieważ podczas przeszukania, którego dokonano w miejscu zamieszkania mężczyzny, mundurowi znaleźli 35 akumulatorów i 3 radia samochodowe. Policjanci udowodnili mu również, że w przeszłości dopuścił się kradzieży sprzętu z terenu tego samego przedsiębiorstwa. Zdaniem pokrzywdzonego, straty wynoszą niemal 5 tys. złotych. Złodziej trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. W sobotę, na wniosek funkcjonariuszy, prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policji. W przeszłości 48-latek był już notowany za podobne przestępstwa.

Reklama

Zdjęcie W miejscu zamieszkania mężczyzny policja znalazła 35 akumulatorów i 3 radia samochodowe. / Policja Lubelska / Policja

Jaka kara za kradzież?

Zgodnie z polskim prawem za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Jeśli waga kradzieży nie jest wysoka, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku. Gorzej mają przestępcy, którzy dopuszczają się kradzieży z włamaniem. W takim wypadku kara, jaką ponoszą, to pozbawienie wolności od roku do 10 lat. Kradzież może być również traktowana jako wykroczenie, jeżeli wartość skradzionego przedmiotu nie przekracza 500 złotych. W takim wypadku za czyn grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sejm za podwyższeniem kwoty, od której kradzież to przestępstwo

W czwartek 7 lipca Sejm przyjął reformę prawa karnego, która zakłada między innymi konfiskatę samochodu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Oprócz tego pojawiła się propozycja podniesienia kwoty od której kradzież nie jest już wykroczeniem, a przestępstwem - z 500 złotych do 800 złotych. Nowelizacja ma trafić teraz do Senatu.

***