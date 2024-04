Tydzień kontroli prędkości", który w tym roku przypada między 15 a 21 kwietnia, to międzynarodowe działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tydzień kontroli prędkości na europejskich drogach

Jak przestrzega w rozmowie z Interią nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - policjanci przez cały tydzień będą zwracać szczególną uwagę na kwestię przekroczeń prędkości. Nadmierna prędkość od wielu lat stanowi główną przyczynę najtragiczniejszych w sutkach wypadków na naszych drogach.

Kulminacyjnym dniem będzie 19 kwietnia kiedy przeprowadzone zostaną ogólnopolskie działania "prędkość". Kierujący muszą spodziewać się zarówno pomiarów stacjonarnych jak i obecności grup "speed" na drogach tłumaczy nadkom. Opas.

19 kwietnia noga z gazu. Będą "kaskady" grupy SPEED

Kierowcy, którzy wybierają się w trasę 19 kwietnia powinni mocno wziąć do siebie ostrzeżenia Policji. W tym czasie spodziewać się można nie tylko wzmożonej obecności nieoznakowanych radiowozów, ale też tzw. kontroli kaskadowych.



Opas przypomina, że w 2023 roku kierujący pojazdami spowodowali 19 058 wypadków, co stanowi 91,0 proc. ogółu wszystkich takich zdarzeń. W wyniku ich wyniku śmierć poniosły 1 622 osoby (85,7 proc.), a 22 328 zostało rannych (92,6 proc.). Wskutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło do 4216 wypadków spowodowanych przez kierujących, ale to właśnie tego typu zdarzenia były z reguły najtragiczniejsze.



Kierowcy uwaga na drogówkę. Jakie mandaty grożą za przekroczenie prędkości

Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości:



do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 3 punkty karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 6 punktów karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 6 punktów karnych

ponad 30 km/h - 800 zł, 10 punktów karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł, 13 punktów karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł, 15 punktów karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł, 15 punktów karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł, 15 punktów karnych

Za co jeszcze możemy łatwo dostać mandat w "tygodniu kontroli prędkości"?



korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy - 500 zł i 12 punktów karnych,

niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa - 100 zł i 5 punktów karnych

przewożenie dziecka bez fotelika - od 300 do 500 zł (5 lub 10 punktów karnych w zależności od klasyfikacji wykroczenia)

zły stan techniczny pojazdu - od 20 do 3000 zł

jazda bez wymaganych świateł: 300 zł i 6 punktów karnych.