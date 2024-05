Ruszył sezon na hulajnogi. Każdego dnia dochodzi do poważnych wypadków

Lato w mieście oznacza wzmożoną aktywność rowerzystów, rolkarzy i hulajnogistów. Szczególnie hulajnogi w ostatnich latach wyjątkowo zyskały na popularności. To pojazdy lekkie i wygodne, a na dodatek potrafią rozwijać wysokie prędkości. O spowodowanie wypadku nietrudno, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że na hulajnogach najczęściej poruszają się młode i niedoświadczone osoby. Takie połączenie potrafi być niebezpieczne.

Wypadek w Łęcznej. 59-latka doznała silnych obrażeń

Przykładem niech będzie zdarzenie, do którego doszło w Łęcznej (woj. lubelskie). W poniedziałek 6 maja policjanci zostali wezwani do zdarzenia z udziałem 13-letniego hulajnogisty i 59-letniej pieszej. Chłopiec na prostym odcinku drogi dla rowerów i pieszych miał stracić kontrolę nad pojazdem, a następnie wjechać w kobietę idącą na krawędzi chodnika. Poszkodowana z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Jak informuje policja, "13-latek był trzeźwy i posiadał kartę rowerową". Za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Jazda na hulajnodze. Lato to sezon wypadów

Do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem kierujących hulajnogami dochodzi w Polsce niemal codziennie i w najbliższych miesiącach to nie ulegnie zmianie. Lato, dobra pogoda i brawura - niekiedy w parze z alkoholem - to najgorsze połączenie. W okresie wakacji każdego roku dochodzi do wielu zdarzeń, w wyniku których dochodzi do złamań kończyn, zwichnięć, a także poważnych urazów głowy. W ubiegłym roku osoby na hulajnogach spowodowały ponad 260 wypadków.

Zdjęcie Przepisy dotyczące hulajnóg. Jakie potrzebne są uprawnienia? / Ministerstwo Infrastruktury / materiały prasowe

Jazda na hulajnodze. Co wolno, a co jest zakazane?

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności i ustępowaniu pierwszeństwa pieszym. Osoba na hulajnodze może korzystać z jezdni dla samochodów gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Z kolei korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik został usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Zdjęcie Jazda na hulajnodze. Pamiętaj o ograniczeniu prędkości i pierwszeństwie pieszych. / Ministerstwo Infrastruktury / materiały prasowe

Jednakże, poruszając się chodnikiem osoba na hulajnodze jest zobowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać ruchu. Maksymalna prędkość z jaką może poruszać się osoba na hulajnodze to 20 km/h. Na hulajnodze zabrania się holowania innych pojazdów oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia i ładunku.

Zdjęcie Na hulajnodze nie wolno przewozić innych osób, zwierząt i ładunków. / Ministerstwo Infrastruktury / materiały prasowe

Jazda na hulajnodze. Czy potrzebne są uprawnienia?

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 10 lat pozwala się kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu wyłącznie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zdjęcie Gdzie można zaparkować hulajnogę? / Ministerstwo Infrastruktury / materiały prasowe