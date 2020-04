Ruszają specjalne linie autobusowe, tylko dla pracowników szpitali

Od 6 kwietnia zaczynają w Krakowie kursować specjalne autobusy dla lekarzy i personelu medycznego, którzy mają problemy z dotarciem do pracy.

O problemach z dojazdem pracowników, szczególnie z podkrakowskich miejscowości, informowali dyrektorzy szpitali. Jak przekazał prezydent miasta Jacek Majchrowski, padła decyzja o powstaniu ośmiu nowych linii autobusowych, które pozwolą personelowi medycznemu na wygodniejsze i bezpieczniejsze dojeżdżanie do pracy.

Autobusy te mają oznaczenia od MED1 do MED8, widoczne na wyświetlaczach. Mieszkańcy Krakowa są proszeni o zwracanie na to uwagi i niewsiadanie do takich pojazdów.

Nowe linie będą kursowały na poniższych trasach:



- Linia Medyczna 1 jedzie z Niepołomic, przez Podłęże i Wieliczkę do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 2 jedzie z Trąbek P+R, przez Biskupice, Tomaszkowice następnie przez Wieliczkę do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 3 jedzie z Luborzycy, przez Kocmyrzów, Sulechów, Raciborowice, Batowice, Szpital Narutowicza, Nowy Kleparz, Plac Inwalidów, Rondo Grunwaldzkie do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 4 jedzie z Iwanowic Dworskich, przez Krasieniec, Michałowice, Węgrzce, Opolską, Szpital Narutowicza, Nowy Kleparz, Rondo Grunwaldzkie do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 5 jedzie ze Skały, przez Cianowice Duże, Brzozówkę, Januszowice, Trojanowice, Zielonki, Szpital Narutowicza, Nowy Kleparz, AGH/UR, Rondo Grunwaldzkie do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 6 jedzie z Murownii Pętla, przez Biały Kościół, Wielką Wieś, Modlnicę, Rondo Ofiar Katynia, Miasteczko Studenckie AGH, Rondo Grunwaldzkie do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 7 jedzie z Czernichowa Rynek, przez Jeziorzany, Rączną, Liszki, Salwator do Szpitala Uniwersyteckiego



- Linia Medyczna 8 jedzie ze Skawiny, przez Poręby, Buków, Konary Królowej Polski, Wrząsowice, Soboniowice, Kosocice do Szpitala Uniwersyteckiego