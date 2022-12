Rozbudowa drogi DK25 - ten wniosek oznaczać będzie przełom?

GDDKiA złożyła wniosek w związku z rozbudową DK25

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podkreśliła, że złożony wniosek rozpocznie postępowanie administracyjne, które zakończy się wydaniem decyzji, ostatecznie zatwierdzającej przebieg drogi.

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne wariant nr 5 uzyskał najwyższą liczbę punktów i został wskazany jako najkorzystniejszy. W analizie wielokryterialnej na drugim miejscu znalazł się wariant nr 3 i jest on wskazany we wniosku jako alternatywny. powiedziała Cieślak

Cieślak tłumaczyła, że na początkowym odcinku o długości około 5 km wariant piąty nawiązuje do obecnego przebiegu DK25. Następnie trasa biegnie nowym śladem, przebiegając na zmianę po wschodniej i zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej.

Na odcinku od Konina do Kokanina zaprojektowano sześć węzłów drogowych w tym, dwa w Starym Mieście, jeden przed i jeden za węzłem Modła z A2. Kolejne w rejonie Rychwała, Zbierska, Stawiszyna i Piątku Małego. Na całej długości projektowana DK25 ma przekrój dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Całkowita długość tego wariantu to ok. 43 km.

Reklama

Budowa drogi krajowej 25 w Wielkopolsce

Odcinek DK25 Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski został podzielony na trzy pododcinki:

Konin - Kokanin

Kokanin - Biskupice Ołoboczne

Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski

Dzisiaj złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka Konin - Kokanin. Taki sam wniosek dotyczący odcinka Kokanin - Biskupice Ołoboczne planujemy złożyć w I kwartale 2023 roku. Natomiast dla odcinka ostatniego Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski wniosek o decyzję środowiskową złożyliśmy 5 kwietnia br. dodała Cieślak

Zdjęcie Przebieg drogi DK25 / GDDKiA

***