Niestety, zdarzyło się to przy ruchliwej drodze

Upadającą kobietę uderzyło nadjeżdżające auto, w wyniku czego rowerzystka zmarła.

Pieszą tego samego dnia zatrzymała policja. Kobieta wyjaśniała, że jest niepełnosprawna, ma problemy z widzeniem i obawiała się, że idąc wąskim chodnikiem zostanie potrącona przez jadący rower. Jednak jej reakcję uznano za nieproporcjonalną do zagrożenia. Działanie oskarżonej przyczyniło się do śmierci 77-latki i została ona skazana za zabójstwo. Zgodnie z wyrokiem sądu, 49-latka trafi do więzienia na 3 lata.



