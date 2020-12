Rafineria Lotosu wytworzyła biokomponenty LPG i oleju napędowego

Rafineria Grupy Lotos wytworzyła pierwsze w swojej historii biokomponenty: biopropan, czyli biokomponent LPG, oraz biowęglowodory ciekłe, czyli biokomponenty oleju napędowego - poinformowało we wtorek biuro prasowe Grupy Lotos.

Zdjęcie Rafineria w Gdańsku /Wojciech Stróżyk /Reporter

"To pierwszy krok w stronę ekologicznej rafinerii produkującej paliwa z produktów pochodzenia roślinnego" - podkreśliła spółka.



Surowiec do produkcji biokomponentów został podany na instalację 22 grudnia, gdzie został przetworzony na biokomponenty w procesie współuwodornienia. Sam proces współuwodornienia to wspólny przerób średnich destylatów naftowych i oleju roślinnego w nowoczesnej instalacji HDS (hydroodsiarczania oleju napędowego).



"Dzięki zaangażowaniu, otwartości na nowe wyzwania i kreatywności specjalistów pracujących w rafinerii Grupy Lotos udało się wytworzyć pierwsze w historii spółki biokomponenty LPG i oleju napędowego. To przykład naszej innowacyjności i poważnego podejścia do transformacji energetycznej. Biokomponenty są krokiem w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chcemy być zieloną i nowoczesną rafinerią" - powiedziała w komunikacie prasowym prezes Grupy Lotos Zofia Paryła.



Wytworzone biokomponenty uzyskały certyfikat jakości i charakteryzują się redukcją emisji gazów cieplarnianych przekraczającą 60 proc. w stosunku do odpowiednika kopalnego. Olej napędowy z dodatkiem roślinnym ma taką samą jakość jak wytwarzany z ropy naftowej.



"Dzięki wytwarzaniu biokomponentów Grupa Lotos zmniejsza swój ślad węglowy. Warto przypomnieć, że rafineria Grupy Lotos znajduje się już w pierwszej 10. najmniej emisyjnych rafinerii w Europie, czyli takich, w których wskaźnik emisji CO2 jest niższy niż 29,5 kg na tonę. W ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, Lotos zmniejszył emisję CO2 o jedną trzecią - w 2019 r. osiągnął poziom 26,8 kg na tonę. Produkcja biokomponentów przez gdańską rafinerię przyczyni się do dalszego spadku tego wskaźnika" - podkreśliło biuro prasowe koncernu.



Obok biokomponentów oleju napędowego, rafineria w Gdańsku uzyskała także biopropan, biokomponent LPG. Uzyskane biokomponenty przyczynią się do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli odpowiedniej zawartości biokomponentów w paliwach, oraz Narodowego Celu Redukcyjnego, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych.



W Grupie Lotos trwają również przygotowania do wytwarzania biowodoru, którego produkcja bardzo pomoże w dalszym ograniczaniu wpływu rafinerii na środowisko, a przy okazji zwiększaniu udziału komponentów odnawialnych w paliwach.



W Grupie Kapitałowej Lotos produkcją dodawanych do oleju napędowego estrów otrzymywanych z olejów roślinnych, czyli biokomponentów FAME, zajmuje się spółka LOTOS Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka ta przygotowuje się do rozbudowy instalacji produkującej FAME, aby umożliwić produkcję biokomponentu UCOME z oleju posmażalniczego do 50 tys. ton rocznie.

***

