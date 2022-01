Jeszcze w ubiegłym roku w naszym kraju łącznie funkcjonowało 445 fotoradarów. Liczba urządzeń zmienia się nieustannie, a GITD we współpracy z CANARD planuje coraz intensywniejszą rozbudowę tej infrastruktury.

W 2021 roku w Polsce znajdowało się 445 fotoradarów. Ich liczba wzrosła o 14 nowych urządzeń, w porównaniu z 2020 rokiem. Weryfikując aktualny stan mierników na polskich drogach, mogę powiedzieć, że jest ich już znacznie więcej. Widoczne jest to zwłaszcza w województwie mazowieckim, w którym pojawiło się już 9 nowych urządzeń.- komentuje Julia Langa, Yanosik



Ta liczba zapewne już wkrótce znów wzrośnie, gdyż planowane są nowe lokalizacje, a także wymiana starych fotoradarów na nowe, których działanie będzie bardziej precyzyjne. Najwięcej nowych fotoradarów przybyło, w porównaniu z danymi z sierpnia ubiegłego roku, w:



województwie pomorskim (+14),

mazowieckim (+9),



wielkopolskim (+8),



podlaskim (+6),



śląskim (+4),

łódzkim (+4),

lubelskim (+4),



małopolskim (+4),

kujawsko-pomorskim (+4),



dolnośląskim (+3),



podkarpackim (+3),



zachodniopomorskim (+3),



warmińsko-mazurskim (+3),



lubuskim (+1).



Ich liczba nie zmieniła się jednak w opolskim (10) oraz w świętokrzyskim (15).





To już pewne - będzie 100 nowych fotoradarów

Stare mierniki coraz częściej ulegają awariom, a co za tym idzie - należy je wymienić na nowsze urządzenia, które poradzą sobie z przekraczaniem prędkości na polskich drogach, bez względu na czynniki utrudniające im pracę, takie jak pogoda, czy niedostateczna jakość obrazu. Aktualnie trwa wybór wykonawcy mającego wymienić 247 urządzeń kontrolujących prędkość. Ma to nastąpić w ciągu 52 tygodni od podpisania umowy. W pierwszym etapie wymienionych zostanie 100 fotoradarów na nowsze urządzenia. Lokalizacje mierników nie ulegną zmianie.



Nowe urządzenia będą miały możliwość wykonywania pomiarów na kilku pasach ruchu jednocześnie, co do tej pory było niemożliwe w większości lokalizacji. Zmieni się również jakość zdjęć z fotoradarów. Nowe będą musiały przedstawiać wyraźny wizerunek kierującego pojazdem, bez względu na aktualne warunki pogodowe. Obraz ma również umożliwiać odczytanie numerów rejestracyjnych pojazdu.



Nowe fotoradary mają również rozróżniać rodzaj pojazdu, np.: auto osobowe lub pojazd ciężarowy. W planach CANARD jest również możliwość podłączenia do fotoradaru urządzeń, które będą dodatkowo wspierać jego pracę, takich jak kamera rejestrująca zsynchronizowany obraz tyłu pojazdu, który zostanie namierzony przez fotoradar. To bardzo pomocne rozwiązanie względem motocyklistów, którzy przekraczają prędkość.



Nowy taryfikator kolejnym narzędziem w walce z przekroczeniami prędkości

Od 1 stycznia tego roku kierowcy są już rozliczani według nowego taryfikatora mandatów. Za przekroczenie prędkości obowiązują ich kary od 800 zł (powyżej 30 km/h) do 2500 zł (powyżej 70 km/h). Nowe stawki mandatów zbliżone są już do tych europejskich i trzeba przyznać, że zrobiły wrażenie na kierowcach.



Już w pierwszych dniach stycznia widoczna była znaczna poprawa w stylu jazdy kierowców. Stosowali się do limitów prędkości, a udział przekroczeń spadł o 6,54% w terenie zabudowanym i niezabudowanym, w porównaniu do 2021 roku. Największą poprawę odnotowaliśmy w terenie zabudowanym +11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem - komentuje Julia Langa, Yanosik

Nowy rok wprowadził dużo zmian w życiu kierowców. Poza nowym taryfikatorem, monitorować zachowania kierowców na drodze będą również nowe fotoradary, które mają za zadanie studzić zapędy dużej części kierowców. Czy wszystko to sprawi, że w polskie drogi staną się wreszcie bezpieczniejsze?

