Przełom w bateriach ze stałym elektrolitem. Wyścig gigantów nabiera tempa
Producenci od lat zapowiadają przełom w magazynowaniu energii. Dziś coraz więcej sygnałów wskazuje, że technologia baterii ze stałym elektrolitem zaczyna wychodzić z laboratoriów i trafiać na linie produkcyjne.
Baterie ze stałym elektrolitem - nowy etap rozwoju elektromobilności
Baterie ze stałym elektrolitem, określane jako solid-state, różnią się od klasycznych akumulatorów litowo-jonowych przede wszystkim konstrukcją. W tradycyjnych ogniwach stosuje się ciekły elektrolit, który jest szczelnie zamknięty w obudowie pakietu baterii i pozostaje całkowicie niewidoczny oraz niedostępny dla użytkownika. W technologii solid-state zastępuje go materiał stały, najczęściej ceramiczny lub polimerowy, co ma poprawić bezpieczeństwo i trwałość akumulatorów. Eliminuje to ryzyko wycieku i znacząco ogranicza podatność na przegrzewanie oraz zapłon.
Kluczową zaletą jest wyższa gęstość energii. Według analiz branżowych, ogniwa solid-state mogą oferować nawet dwukrotnie większą pojemność w przeliczeniu na kilogram niż obecne baterie. W praktyce oznacza to możliwość osiągania zasięgu przekraczającego 1000 km według normy WLTP przy porównywalnej masie pakietu.
Technologia pozwala także na szybsze ładowanie i bardziej efektywne chłodzenie. Jednocześnie wymaga bardzo precyzyjnej produkcji - nawet mikroskopijne uszkodzenia stałego elektrolitu mogą obniżać trwałość ogniw.
Wyścig gigantów o baterie ze stałym elektrolitem
Na początku lutego 2026 roku firma QuantumScape, wspierana kapitałowo przez koncern Volkswagen, uruchomiła w Kalifornii zautomatyzowaną linię pilotażową do produkcji ogniw solid-state. Kilka dni później Karma Automotive ogłosiła współpracę z amerykańskim startupem Factorial Energy, którego baterie trafią do elektrycznego modelu Kaveya planowanego na 2027 rok.
Factorial współpracuje również z Mercedesem, Stellantisem oraz Hyundaiem. We wrześniu 2025 roku Mercedes poinformował, że testowy EQS wyposażony w baterie ze stałym elektrolitem przejechał 1205 km na jednym ładowaniu.
Stellantis zapowiedział uruchomienie w 2026 roku floty demonstracyjnej, Toyota planuje wdrożenie technologii w latach 2027-2028, Nissan buduje zakład pilotażowy w Jokohamie, a BMW prowadzi testy drogowe z udziałem 17 prototypów.
Według analityków firmy Gartner, branża weszła w fazę technologicznego wyścigu. Jednak pierwsze serie produkcyjne będą ograniczone wolumenowo ze względu na wysokie koszty i złożoność procesu.
Toyota i baterie ze stałym elektrolitem - niespełnione zapowiedzi
Obecny optymizm kontrastuje z wcześniejszymi zapowiedziami. Już w 2020 roku Toyota informowała o prototypach o siedmiokrotnie wyższej gęstości energii i deklarowała wprowadzenie baterii solid-state do 2025 roku. Równolegle zapowiadano premierę 10 modeli elektrycznych.
Harmonogram okazał się zbyt ambitny. Problemy z trwałością ogniw, stabilnością elektrolitu oraz skalowaniem produkcji przesunęły realne wdrożenie o kilka lat. Do dziś Toyota nie oferuje seryjnego modelu z pełnoprawną baterią ze stałym elektrolitem.
Przykład japońskiego koncernu pokazuje, jak trudne jest przejście od prototypu do masowej produkcji.
Baterie ze stałym elektrolitem - koszty i bariery wdrożenia
Eksperci podkreślają, że pierwsze auta z nowymi akumulatorami trafią głównie do segmentu premium. Koszt produkcji pakietów solid-state jest dziś wyraźnie wyższy niż w przypadku klasycznych baterii litowo-jonowych.
Według analiz SBD Automotive, największymi barierami pozostają trwałość, liczba cykli ładowania oraz odporność na zmienne temperatury. Trwają także prace nad tańszymi anodami krzemowymi, które mogą w przyszłości ograniczyć koszty.
Szacunki branżowe wskazują, że przed 2030 rokiem produkcja będzie ograniczona do około 50 tys. pojazdów rocznie na producenta. Dopiero rozwój technologii i efekt skali mogą przynieść realne obniżki cen.