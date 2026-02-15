Spis treści: Baterie ze stałym elektrolitem - nowy etap rozwoju elektromobilności Wyścig gigantów o baterie ze stałym elektrolitem Toyota i baterie ze stałym elektrolitem - niespełnione zapowiedzi Baterie ze stałym elektrolitem - koszty i bariery wdrożenia

Baterie ze stałym elektrolitem - nowy etap rozwoju elektromobilności

Baterie ze stałym elektrolitem, określane jako solid-state, różnią się od klasycznych akumulatorów litowo-jonowych przede wszystkim konstrukcją. W tradycyjnych ogniwach stosuje się ciekły elektrolit, który jest szczelnie zamknięty w obudowie pakietu baterii i pozostaje całkowicie niewidoczny oraz niedostępny dla użytkownika. W technologii solid-state zastępuje go materiał stały, najczęściej ceramiczny lub polimerowy, co ma poprawić bezpieczeństwo i trwałość akumulatorów. Eliminuje to ryzyko wycieku i znacząco ogranicza podatność na przegrzewanie oraz zapłon.

Kluczową zaletą jest wyższa gęstość energii. Według analiz branżowych, ogniwa solid-state mogą oferować nawet dwukrotnie większą pojemność w przeliczeniu na kilogram niż obecne baterie. W praktyce oznacza to możliwość osiągania zasięgu przekraczającego 1000 km według normy WLTP przy porównywalnej masie pakietu.

Technologia pozwala także na szybsze ładowanie i bardziej efektywne chłodzenie. Jednocześnie wymaga bardzo precyzyjnej produkcji - nawet mikroskopijne uszkodzenia stałego elektrolitu mogą obniżać trwałość ogniw.

Wyścig gigantów o baterie ze stałym elektrolitem

Na początku lutego 2026 roku firma QuantumScape, wspierana kapitałowo przez koncern Volkswagen, uruchomiła w Kalifornii zautomatyzowaną linię pilotażową do produkcji ogniw solid-state. Kilka dni później Karma Automotive ogłosiła współpracę z amerykańskim startupem Factorial Energy, którego baterie trafią do elektrycznego modelu Kaveya planowanego na 2027 rok.

Factorial współpracuje również z Mercedesem, Stellantisem oraz Hyundaiem. We wrześniu 2025 roku Mercedes poinformował, że testowy EQS wyposażony w baterie ze stałym elektrolitem przejechał 1205 km na jednym ładowaniu.

Stellantis zapowiedział uruchomienie w 2026 roku floty demonstracyjnej, Toyota planuje wdrożenie technologii w latach 2027-2028, Nissan buduje zakład pilotażowy w Jokohamie, a BMW prowadzi testy drogowe z udziałem 17 prototypów.

Według analityków firmy Gartner, branża weszła w fazę technologicznego wyścigu. Jednak pierwsze serie produkcyjne będą ograniczone wolumenowo ze względu na wysokie koszty i złożoność procesu.

Toyota i baterie ze stałym elektrolitem - niespełnione zapowiedzi

Obecny optymizm kontrastuje z wcześniejszymi zapowiedziami. Już w 2020 roku Toyota informowała o prototypach o siedmiokrotnie wyższej gęstości energii i deklarowała wprowadzenie baterii solid-state do 2025 roku. Równolegle zapowiadano premierę 10 modeli elektrycznych.

Harmonogram okazał się zbyt ambitny. Problemy z trwałością ogniw, stabilnością elektrolitu oraz skalowaniem produkcji przesunęły realne wdrożenie o kilka lat. Do dziś Toyota nie oferuje seryjnego modelu z pełnoprawną baterią ze stałym elektrolitem.

Przykład japońskiego koncernu pokazuje, jak trudne jest przejście od prototypu do masowej produkcji.

Baterie ze stałym elektrolitem - koszty i bariery wdrożenia

Eksperci podkreślają, że pierwsze auta z nowymi akumulatorami trafią głównie do segmentu premium. Koszt produkcji pakietów solid-state jest dziś wyraźnie wyższy niż w przypadku klasycznych baterii litowo-jonowych.

Według analiz SBD Automotive, największymi barierami pozostają trwałość, liczba cykli ładowania oraz odporność na zmienne temperatury. Trwają także prace nad tańszymi anodami krzemowymi, które mogą w przyszłości ograniczyć koszty.

Szacunki branżowe wskazują, że przed 2030 rokiem produkcja będzie ograniczona do około 50 tys. pojazdów rocznie na producenta. Dopiero rozwój technologii i efekt skali mogą przynieść realne obniżki cen.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL