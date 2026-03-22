W skrócie W chińskim mieście Nanning pojawiła się usługa autonomicznych, samojezdnych, mobilnych ładowarek do samochodów elektrycznych, które można zamówić z poziomu aplikacji na telefon.

Ładowarki dostarczone przez firmę Eraergy mają różne pojemności, obsługują ładowanie z mocą do 120 kW/h i są wykorzystywane w pilotażowym programie obejmującym ponad 400 właścicieli aut elektrycznych w starszej dzielnicy Nanning.

Podobne urządzenia były widoczne także na autostradowych parkingach w Chinach w 2024 roku, wsparcie tego typu ładowarek zaproponowała firma CATL podczas Chińskiego Nowego Roku.

Jeżeli stoisz na stanowisku, że samochody elektryczne mają sens wyłącznie wówczas, gdy mamy dostęp do własnego gniazdka, czas zaktualizować swoją wiedzę o elektromobilności. W chińskim mieście Nanning pojawiła się właśnie nowa usługa. W jednej ze starszych dzielnic liczącej blisko 3 mln osób aglomeracji, na ulice trafiły mobilne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Nie chodzi jednak o kontenerowe moduły z benzynowymi agregatami prądotwórczymi, jakie czasem zobaczyć można przy okazji wydarzeń masowych.

Robot ładowarka naładuje twój samochód. Wystarczy kliknąć

To autonomiczne, samojezdne roboty-ładowarki, które można zamówić z poziomu aplikacji na telefon. Ładowarka potrafi sama dotrzeć na wskazane miejsce o określonym czasie - rola właściciela pojazdu ogranicza się jedynie do podłączenia samochodu.

By skorzystać z usługi wystarczy zainstalować stosowną aplikację. Producent nie chwali się szczegółami dotyczącymi oprogramowania, można jednak zakładać, że z poziomu aplikacji można też - przynajmniej częściowo - przejąć kontrolę nad ładowarką, by usprawnić parkowanie. Te nie powinno być jednak zbyt trudne, bo szerokość urządzenia nie przekracza jednego metra. Trzeba jedynie pamiętać, że ma ono około 1,8 długości i 1,7 m wysokości.

Mobilny robot - ładowarka do samochodów elektrycznych CATL CharGo materiał zewnętrzny

Roboty - ładowarki do pilotażowego programu w Nanning dostarcza lokalna firma Eraergy. Każda z takich mobilnych ładowarek na własny układ napędowy i szereg czujników pozwalającymi na samodzielną jazdę. W ofercie producenta są modele o pojemności: 30 kWh, 100 kWh i 200 kWh. Największy z modeli waży blisko 2 tony.

Rozwiązanie nie wymaga modernizacji sieci i nie zajmuje stałych miejsc parkingowych, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla starszych kompleksów mieszkaniowych, w których ograniczenia fizyczne utrudniły instalację ładowarki

Klikasz i ładowarka przyjeżdża sama. Wystarczy 40 minut

Mobilne ładowarki potrafią oddawać energie z prędkością 120 kW/h co oznacza, że większość z popularnych aut elektrycznych może zostać doładowanych w zakresie od 10 do 80 proc. pojemności baterii w około 40 minut.

Chińskie media nie precyzują ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego z mobilnej ładowarki. Zaznaczają jedynie, że ceny są "przystępne" i "konkurencyjne". Trzeba jednak pamiętać, że w Chińskiej Republice Ludowej energia elektryczna jest wyjątkowo tania, przynajmniej jak na współczesne standardy Starego Kontynentu.

Twórcy podkreślają, że mobilne powerbanki mogą być świetnym rozwiązaniem nie tylko na starszych osiedlach, ale też chociażby dla właścicieli hoteli czy np. większych parkingów. Nie wymagają bowiem kosztownej rozbudowy infrastruktury w ramach całego obiektu.

Pilotażowy program, w ramach których przeszło 400 właścicieli samochodów elektrycznych z jednej ze starszych dzielnic Nanning korzysta już z mobilnych ładowarek, nie jest wcale pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Chinach. Jeszcze w 2024 roku m.in. na autostradowych parkingach zobaczyć można było wiele podobnych urządzeń z logo czołowego światowego producenta baterii - CATL. Technologiczny gigant postanowił wspomóc w ten sposób sieć autostradowych ładowarek, gdy przy okazji Chińskiego Nowego Roku, tysiące kierowców elektryków udało się swoimi autami w dalekie podróże do rodzinnych stron. Warto dodać, że zjawisko masowych powrotów Chińczyków do domów, które dorobiło się nawet własnej nazwy (Chunyun), to największa coroczna migracja ludzi na świecie.

