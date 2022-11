Progi zwalniające na autostradach w Polsce. Znaku A-11a nikt tam nie postawi

Spis treści: 01 Progi zwalniające na autostradach to fakenews

02 Progi zwalniające na autostradach się nie pojawią, ale...

03 Na autostradach giną osoby odpowiedzialne za porządek

W mediach kilka dni temu pojawiły się informacje o rzekomo planowanym przez GDDKiA montażu progów zwalniających na autostradach, co mogło zostać zrozumiane tak, że na drogach szybkiego ruchu co jakiś czas spotkamy znak A-11a informujący o nieodległym progu zwalniającym. Ile w tej wiadomości prawdy i skąd to się wzięło?

Do sprawy progów zwalniających na autostradach odniosła się - w specjalnym komunikacie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dementujemy nieprawdziwe informacje, pojawiające się w przestrzeni publicznej, o rzekomym wprowadzaniu progów zwalniających na autostradach i drogach ekspresowych. Rozpoczynamy pilotażowe wdrożenie rozwiązań, które będą stosowane wyłącznie podczas wykonywania prac utrzymaniowych i ograniczone do pasa awaryjnego lub pasa tymczasowo wyłączonego z ruchu czytamy w komunikacie GDDKiA

Jak czytamy w oświadczeniu GDDKiA, takie rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas prac utrzymaniowych na drodze. Bez względu na wnioski z tych testów, nie ma mowy o instalowaniu progów zwalniających na pasach ruchu.

GDDKiA szuka rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo osób pracujących w firmach utrzymującej porządek na autostradach oraz przeprowadzających roboty budowlane na drogach szybkiego ruchu. Dlatego, aby wzmocnić oznakowanie prowadzonych robót i jednocześnie ostrzec kierowców, którzy wjadą na pas awaryjny, GDDKiA planuje wdrożenie pilotażowego rozwiązania, polegającego na ułożeniu specjalnych szerokich listew właśnie na tym pasie (awaryjnym, a nie właściwym).

Listwy nie są progami zwalniającymi. Najechanie na nie kołem ma obudzić kierowcę, by zdążył zmienić pas ruchu. Takie rozwiązania stosowane będą wyłącznie w czasie prowadzenia prac utrzymaniowych. GDDKiA powołuje się na przykład Niemiec, w których rozwiązanie to jest stosowane i sprawdza się doskonale.

Na autostradach giną osoby odpowiedzialne za porządek

W okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2022 r. na drogach krajowych doszło do 179 zdarzeń z udziałem firm wykonujących prace w pasie drogowym. Zginęło w nich 14 osób, a 63 osoby zostały ranne. Większość tych zdarzeń to najechanie na pracowników służb utrzymaniowych lub wykorzystywane przez nich pojazdy.