Próbował uciec autem wypełnionym po dach papierosami

W gminie Krasnopol (Podlaskie) funkcjonariusze SG zatrzymali samochód osobowy wypełniony nielegalnymi papierosami; w sumie zabezpieczyli kontrabandę wartą 350 tys. zł. W związku z przestępstwem zatrzymano trzy osoby, dwóch Litwinów i Polaka, w tym kierowcę, który próbował uciekać.

Zdjęcie / Straż Graniczna /

Reklama

Pogranicznicy z placówek w Sejnach i Augustowie chcieli zatrzymać do kontroli drogowej samochód audi na polskich numerach rejestracyjnych. Jak poinformowała w poniedziałek rzecznik Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz, na widok patrolu kierowca zatrzymał się, ale po chwili próbował wycofać auto i uciec. W czasie tego manewru uderzył tyłem w oznakowany samochód Straży Granicznej, który zajechał mu drogę, ale odjechać już nie zdołał.

Reklama

Kierowcą okazał się 29-letni Litwin; auto było w całości wypełnione papierosami, w sumie było to blisko 23,5 tys. paczek o łącznej wartości ponad 350 tys. zł. Na miejscu zatrzymano też dwie inne osoby w kolejnym samochodzie, prawdopodobnie pilotującym nielegalny transport.

Wobec całej trójki wszczęto postępowanie karne skarbowe, do którego zabezpieczono nielegalny towar i dwa samochody. Jeden z Litwinów (z drugiego z samochodu) zapłacił 30 tys. zł poręczenia majątkowego na poczet grożącej kary finansowej.

Zdjęcie / Straż Graniczna /

Kierowca audi został tymczasowo aresztowany, z możliwością zamiany tego środka na 50 tys. poręczenia majątkowego. Odpowie on karnie nie tylko za przemyt, ale również za to, że - mimo poleceń - nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz za czynną napaść na funkcjonariusza SG w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych i za zniszczenie auta pograniczników, w które uderzył. Grozi mu nawet 10 lat więzienia (przy kwalifikacji czynnej napaści na funkcjonariusza SG). Już zapłacił mandat za prowadzenie samochodu mimo sądowego zakazu i za spowodowanie zagrożenia w ruchu na drodze.

Zdjęcie / Straż Graniczna /

***