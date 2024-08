17-latek z prawem jazdy kategorii B będzie mógł prowadzić samochód osobowy, jednak będzie miał mniej możliwości niż 18-latek.

Osoba, która będzie miała prawo uzyskania prawa jazdy na kategorię B w wieku 17 lat, będzie musiała się liczyć z tym, że będą wobec niej dodatkowe obostrzenia. To znaczy, że nie będzie mogła zdobyć takiej liczby punktów karnych jaką zdobywa doświadczony kierowca, będzie także okres przejściowy, w którym będzie musiała podróżować z osobą dorosłą. Będzie też zapis, który nie pozwoli na żadną tolerancję na alkohol Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak

17-latek będzie więc mógł prowadzić pojazd tylko w towarzystwie innego, bardziej doświadczonego kierowcy. Założenie jest takie, że osoba starsza będzie działać dyscyplinująco na młodego kierującego, a także może służyć radą, wskazując ewentualne błędy i uczyć właściwych zachowań na drodze.

Kontrowersyjne ograniczenie mocy

Ponadto 17-latek będzie mógł prowadzić tylko samochody z silnikami o mocy do 70 kW (czyli 95 KM) , co automatycznie ogranicza młodego kierowcę do aut niedużych i o przeciętnych osiągach. Trudno wśród współczesnych modeli znaleźć nawet samochód kompaktowy, który występowałby w wersji silnikowej spełniającej te warunki. Co może stanowić poważne ograniczenie dla osób chcących zrobić prawo jazdy przed 18. rokiem życia - średnia moc samochodu w Polsce w 2022 roku wynosiła bowiem 156 KM. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że rodzice potencjalnego 17-letniego kierowcy nie mają samochodu mieszczącego się w limicie mocy, a niewiele osób stać na kupno auta specjalnie dla świeżo upieczonego kierującego. Szczególnie, gdyby miałby to być zakup pod konkretne ograniczenia, obowiązujące tylko przez rok.

Reklama

Minister Klimczak przekazał również, że chciałby, aby nowe przepisy weszły w życie z początkiem przyszłego roku.

Z naszych badań wynika, że ktoś, kto wcześniej nabierze dobrych nawyków i prawidłowo zachowuje się w ruchu drogowym, te dobre nawyki towarzyszą mu przez całą jego karierę kierowcy Minister infrastruktury Dariusz Klimczak

W jakim wieku można robić kurs na prawo jazdy?

Według obecnych przepisów, prawo jazdy kategorii B można uzyskać dopiero po ukończeniu 18 lat. Lecz prawo pozwala na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy osobom niepełnoletnim. Kandydat na kierowcę musi mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy, aby na taki kurs się zapisać i prowadzić samochód pod okiem instruktora. Nieletni może więc ukończyć kurs na prawo jazdy kategorii B, a następnie zdać egzamin w dniu swoich 18. urodzin.

Warto na koniec przypomnieć, że w Polsce przez wiele lat 17-latkowie mogli prowadzić samochody. Podniesienie wieku do 18. lat nastąpiło w 2003 roku, który był okresem przejściowym. Osoby w urodzone w pierwszej połowie roku mogły uzyskać kategorię B jeszcze mając 17 lat, zaś osoby z drugiej połowy roku objęła już nowa granica na poziomie 18 lat.