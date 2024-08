Wyjątkowe odkrycie na budowie drogi S7 w Małopolsce

Cmentarzysko odkryte na budowie drogi ekspresowej S7 powstało na wzgórzu ponad 4 tysiące lat temu. Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdził, że jest to jedno z bardziej interesujących odkryć dokonanych przez badaczy sprawdzających teren przed budową odcinka S7 od Miechowa do Szczepanowic. Co więcej, w promieniu około 15 km od stanowiska w Parkoszowicach odkryto jeszcze trzy inne cmentarzyska z tego okresu - w Smrokowie, Szczepanowicach i Giebułtowie. Wszystkie znaleziska przekazano do Polskiej Akademii Nauk.

Najciekawsze znalezisko, czyli wspomniane już cmentarzysko w Parkoszowicach, znajduje się na północ od węzła Szczepanowice, gdzie archeolodzy przebadali teren o powierzchni 1,8 ha. Według naukowców powstało ono ponad 4 tysiące lat temu, na przełomie neolitu i epoki brązu. Na cmentarzysku pochowano osiem osób, przedstawicieli kultury ceramiki sznurowej. Znalezisko jest szczególnie ciekawe, ponieważ według badaczy typowe dla tej kultury było chowanie zmarłych z dala od zamieszkanych terenów. Tymczasem w pobliżu odkrytych grobów funkcjonowała w tych samych czasach osada.

Reklama

Zdjęcie Archeologiczne odkrycia na budowie drogi ekspresowej S7 / GDDKiA

Podczas wykopalisk udało się także ustalić, że zmarli zostali pochowani w wykopanych w ziemi jamach grobowych, w pozycji skurczonej na boku, z głową skierowaną na północny wschód. Poza samymi szkieletami znaleziono także ceramiczne naczynia oraz kamienne i krzemienne narzędzia. Przedmioty te zostały złożone do grobów razem z pochowanymi. W grobie jednej z kobiet znaleziono miedziane ozdoby. Według archeologów były to wtedy bardzo rzadkie przedmioty, więc prawdopodobnie zmarła miała wysoki status w swojej społeczności.

Otwarcie drogi S7 Miechów - Szczepanowice

Nowy odcinek drogi S7 Miechów - Szczepanowice znajduje się na północ od Krakowa i ma 5,3 km długości. Jest to droga dwujezdniowa, mająca po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pobocze i przebiega przez rolnicze tereny Wyżyny Miechowskiej. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest już gotowa, ale pozostały jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, między innymi dotyczące ogrodzenia oraz barier.

GDDKiA nie podała jeszcze dokładnej daty otwarcia nowego odcinka drogi ekspresowej S7. Poinformowała jedynie, że pierwsze samochody pojadą nim w drugiej połowie sierpnia. Budowa tego odcinka kosztowała 162,4 mln zł.

Zdjęcie Oprócz pozostałości po zmarłych, znaleziono także sporo rzadkich na owe czasy przedmiotów / GDDKiA

Zdjęcie Jedno ze znalezisk na budowie drogi ekspresowej S7 / GDDKiA