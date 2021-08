Poznań. Strefa płatnego parkowania została powiększona

"Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) to odpowiedź na postulaty mieszkańców i rad osiedli. Jej celem jest uspokojenie ruchu na terenie Wildy i Łazarza, zwiększenie bezpieczeństwa oraz rotacji parkujących pojazdów. Dzięki zmianom w organizacji ruchu również piesi odzyskują chodniki" - podał Urząd Miasta Poznania.

Jak poinformował poznański magistrat, sierpień będzie pierwszym miesiącem funkcjonowania wildeckiej i łazarskiej SPP w pełnym zakresie i z całkowitą odpłatnością - z wyjątkami dotyczącymi trwających miejskich inwestycji. W sierpniu i wrześniu prowadzone będą prace uzupełniające i poprawkowe tam, gdzie oznakowanie wykonane zostało w zastępczej, tymczasowej technologii ze względu na warunki zimowe m.in. na ulicach Spychalskiego i Potworowskiego.

Reklama

Magistrat zaznaczył, że "zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcami dużych miejskich inwestycji na terenie Łazarza i Wildy - czyli przebudowy rynku Łazarskiego i ulicy Wierzbięcice - miejsca te zostaną oznakowane zgodnie z projektem SPP wraz z ukończeniem robót budowlanych".

Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku ulic stanowiących dojazd do placów budowy - jak np. fragment ulicy Lodowej od rynku Łazarskiego do ul. Stablewskiego, ulicy Dmowskiego, a także odcinki ulicy Niegolewskich i Małeckiego. Magistrat podał, że wprowadzenie nowej organizacji ruchu i odpłatności na tych ulicach nastąpi najprawdopodobniej do końca września.

***