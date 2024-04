Pożar elektryka w Warszawie. Lucid Air za milion złotych spłonął po wypadku

Lucid Air spłonął w Warszawie. To był jedyny egzemplarz w Polsce

Lucid Air Dream Edition R który spłonął w piątek 19 kwietnia na warszawskim Mokotowie należał do prywatnej osoby. Co jednak ciekawe, był to jedyny egzemplarz tego modelu w Polsce. Ceny wspomnianej odmiany Edition R startują dziś od ok. 200 tys. euro. Samochód napędzają dwa silniki elektryczne o łącznej mocy niemal 1000 KM i ponad 1300 Nm momentu obrotowego. W efekcie czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi w przypadku tego sedana jedyne 2,9 sekundy. Prędkość maksymalna to natomiast 270 km/h. Auto jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator o pojemności 120 kWh, który zapewnia prawie 700 kilometrów w cyklu WLTP.