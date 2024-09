Powódź zatrzymała polskie zakłady Volkswagena. Zalało poddostawców

Jak poinformowała Interię Patrycja Kasprzyk - rzeczniczka prasowa Volkswagen Poznań - o godzinie 6 rano zakłady Volkswagena w Poznaniu i Swarzędzu wznowiły produkcję. Ze względu na powodzie, które dotknęły poddostawców z zalanych regionów, linie produkcyjne w Poznaniu i Swarzędzu zatrzymane były w ostatni czwartek i piątek (19 i 20 września).

W dalszym ciągu monitorujemy sytuację i pozostajemy w ścisłym i stałym dialogu z naszymi partnerami w regionach dotkniętych powodzią tłumaczy w rozmowie z Interią Patrycja Kasprzyk

Rzeczniczka uspokaja również, że zgodnie porozumieniem zawartym ze związkiem zawodowym OM NSZZ "Solidarność" pracownicy Volkswagen Poznań za dni objęte produkcyjną otrzymają pełne wynagrodzenie. Przypominamy, że Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce i największy pracodawca w regionie Wielkopolski.



Polskie fabryki Volkswagena wznowiły produkcję

Zatrudnienie w czterech lokalnych fabrykach Volkswagena (Poznań, Swarzędz, Września) wynosi około 9,5 tys. pracowników. W samym Poznaniu powstają modele dostawcze:

Caddy,

Transporter T6.1.

We Wrześni produkowany jest największy z dostawczaków Volkswagena - model Crafter, także w elektrycznej wersji e-Crafter oraz jego bliźniak spod znaku MAN - MAN TGE. Ponadto w Wildze znajduje się odlewania, gdzie powstają m.in. głowice do silników spalinowych (obecnie około 1/3 wszystkich aut spalinowych produkowanych przez koncern VW ma głowicę właśnie z Poznania). W Swarzędzu zlokalizowany jest za to Zakład Zabudów Specjalistycznych, gdzie wytwarzane są m.in. kampery i zabudowy dla klientów instytucjonalnych.