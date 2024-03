Poważne problemy na budowie dwóch ekspresówek. GDDKiA reaguje

Wykonawca wstrzymał prace na drogach ekspresowych

Polbud Pomorze jest liderem konsorcjów realizujących dwie inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pierwsza z nich to dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa znajdującej się w ciągu drogi ekspresowej S6. Warta 448,87 mln złotych inwestycja prowadzona jest we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów oraz firmą Wibra Infrastruktura. Drugi z odcinków do fragment Dargobądz - Troszyn w ciągu trasy S3 realizowany w konsorcjum z PRD Nowogard oraz Intop Warszawa i Intop Skarbimierzyce. Umowa opiewa na 679,35 mln zł. Firma zdecydowała się wstrzymać prace na obu fragmentach od 1 marca.

Wykonawca oskarża GDDKiA o brak współpracy

Wykonawca twierdzi, że sytuacja wynika z "utrzymującego się od kilku miesięcy braku współdziałania" oraz "zwłoki" ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Przedsiębiorstwo wskazało m.in. na odmowę waloryzacji wynagrodzenia na brak wypłaty za zadania dodatkowe, których umowa nie obejmowała. Polbud Pomorze zwraca ponadto uwagę, że kwestia przedłużenia terminu realizacji, wynikająca z braku stali konstrukcyjnej, nie została rozwiązana. Wykonawca informuje, że kilkukrotnie występował z inicjatywą rozwiązania tych problemów, jednak nie spotykało się to z negatywną reakcją GDDKiA - informuje wspomniany wyżej portal.

Wstrzymanie prac na S3 i S6. GDDKiA komentuje sprawę

Do sprawy odniosła się w końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak stwierdzono, w związku z trwającą przerwą zimową, do 15 marca firma nie ma obowiązku prowadzenia prac. Jednocześnie GDDKiA stwierdziła, że nie widzi powodów do wstrzymywania robót, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne warunki atmosferyczne. Zapowiedziano, że w przypadku gdy firma nie wznowi prac po 15 marca, GDDKiA będzie postępować "zgodnie z warunkami kontraktu". Dodano również, że z racji obecnego wstrzymania prac wykonawca nie będzie mógł liczyć na wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

GDDKiA zwróciła uwagę, że zgodnie z zawartymi umowami realizacja obu inwestycji powinna zakończyć się jeszcze w tej połowie roku. Oba roszczenia o przesunięcie terminu ukończenia prac są teraz poddane analizie. Podkreślono również, że konsorcja, w których liderem jest Polbud Pomorze, na skutek zwiększenia limitów waloryzacji, otrzymały dodatkowo ok. 110 mln złotych na realizację obu fragmentów tych tras. "Natomiast dla całego sektora wykonawczego oznaczało to zwiększenie finansowania inwestycji drogowych o około 5 miliardów złotych" - informuje GDDKiA. Zwrócono ponadto uwagę, że konsorcja występowały o dodatkowe zwiększenie finansowania, które nie wynikało z warunków umów.

GDDKiA zaznaczyła również, że nie ma żadnych "zaległości płatniczych" wobec wykonawcy i realizuje swoje zobowiązania finansowe w terminach wcześniejszych niż stanowią warunki umowy - zwykle w ciągu dwóch tygodni od złożenia faktury. Generalna Dyrekcja przekonuje, że nie ma informacji o zaległościach głównego wykonawcy wobec podwykonawców.