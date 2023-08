Eksplozja na stacji paliw. Jest wielu rannych

Według pierwszych doniesień w zdarzeniu zginęła 1 osoba, a kilkanaście zostało rannych. Strażacy walczyli z pożarem przez kilka godzin. Niestety - w godzinach wieczornych doszło do eksplozji kolejnego zbiornika, co również zostało uwiecznione w materiale wideo.

Tym razem rannych zostało 26 strażaków, którzy walczyli o poskromienie żywiołu. Na nagraniach wideo widać ogromną eksplozję i uciekających strażaków, którzy znaleźli się poza bezpośrednim zasięgiem eksplozji. Jak podaje Reuters, ten kolejny wybuch zwiększył liczbę rannych do 57 osób. Większość uległa poparzeniu w trakcie akcji ratunkowej - poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Rumunii, a niektórzy zostali przeniesieni do placówek w Belgii i Włoszech.

Straż pożarna walczyła z pożarem do godzin porannych w niedzielę. Teraz na miejscu pracują śledczy mający ustalić przyczynę tego zdarzenia. Póki co nie ma żadnych doniesień o sabotażu, czy próbie zamachu.