Porsche wzywa do serwisu. Taycanowi grozi blackout

Porsche Taycan - prawie 12,5 tys aut do serwisu

Akcją objętych jest dokładnie 12 490 egzemplarzy modelu Taycan sprzedanych w Stanach Zjednoczonych między 21 października 2019 a 25 kwietnia 2022. Cała sprawa wyszła na jaw w marcu tego roku, kiedy to władze marki zaczęły analizować dane serwisowe i zgłoszenia gwarancyjne.

Przyczynkiem do pochylenia się nad potencjalnym problemem były zgłoszenia klientów, którzy narzekali na migotający obraz z systemu kamer wspomagających parkowanie. I rzeczywiście, po analizie oprogramowania okazało się, że jest ono wadliwe. Mogło się zdarzyć, że obraz z kamery cofania w ogóle się nie wyświetlał lub robił to z dużym opóźnieniem oraz do wspomnianego migotania.

Reklama

Taycan do serwisu - skorzystają wszyscy

W ramach akcji serwisowej Porsche zaktualizuje w modelu Taycan oprogramowanie sterujące centralnym wyświetlaczem. Pierwsi właściciele mogą się spodziewać zaproszenia do serwisu na początku sierpnia. Co więcej, władze Porsche doszły do wniosku, że taka sytuacja nie może mieć miejsca i zaktualizują oprogramowanie systemu inforozrywki we wszystkich dostarczonych do tej pory egzemplarzach Taycana.

To niejedyny problem, jaki został ostatnio wykryty w elektrycznych Porsche. Od 24 czerwca będą wzywani do serwisu właściciele Taycanów wyprodukowanych między 2 października 2019 a 18 maja 2021. Chodzi w sumie o prawie 10 tys. aut, w których może ulec uszkodzeniu wiązka elektryczna pod fotelami. W skutek ustawiania fotela może ona ulec przetarciu, przez co nie będą prawidłowo działać systemy bezpieczeństwa. Oczywiście wszystkie wspomniane naprawy zostaną wykonane bezpłatnie.

***