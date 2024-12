Spis treści: 01 Renault Mobilize Share. Wynajem auta w serwisie

Renault jakiś czas temu stworzyło usługę Mobilize Share, a teraz wprowadza ją na polskim rynku. Pod tą nazwą kryje się rozwiązanie, które ma ułatwić życie osobom oddającym swój samochód do serwisu. Usługa pozwala takim klientom na wygodne wypożyczanie samochodów zastępczych Renault i Dacii (hybrydowych i elektrycznych, klienci mają do dyspozycji również auta dostawcze). Polscy przedstawiciele francuskiego producenta zaznaczają, że jest to pierwszy tego rodzaju projekt w naszym kraju wprowadzony przez markę samochodową.

Klient w chwili, kiedy umawia się na wizytę w serwisie, powinien zadeklarować pracownikowi placówki, że chce skorzystać z usługi auta zastępczego. Następnie należy pobrać aplikację Molize Share (dostępna jest na systemy operacyjne iOS oraz Android) i zarejestrować się w niej. Na tym etapie musimy przykładowo okazać dokument prawa jazdy. Serwis weryfikuje nasze dane i aktywuje konto, a następnie rezerwuje auto zastępcze. Potwierdzenie otrzymujemy na telefon.

Po oddaniu auta do serwisu znajdujemy samochód zastępczy na parkingu i otwieramy go za pomocą aplikacji (skanujemy kod QR znajdujący się na drzwiach). Za pomocą aplikacji również zamykamy pojazd, kiedy kończymy wynajem i udajemy się po swoje auto (usługa wynajmu jest oparta na formule "station based", co oznacza, że odbieramy i zwracamy samochód w tym samym miejscu, w tym przypadku chodzi o punkt dealerski). Przedstawiciele Renault zwracają uwagę, że wszystkie niezbędne formalności załatwiamy z poziomu aplikacji - zawarcie umowy, rozliczenie kosztów wynajmu, wymagane zgody. Wypożyczenie możliwe jest w różnych wariantach - na godziny, doby lub dłuższe okresy.

Oczywiście to nie jest tak, że kiedy zdecydujemy się na wynajem auta, musimy otwierać i zamykać je wyłącznie za pomocą telefonu. Każdy samochód wyposażony jest w znaną z aut Renault kartę, z której możemy korzystać w czasie wynajmu. Przedstawiciele marki deklarują, że ewentualna sytuacja, kiedy oddamy auto i nieświadomie zabierzemy ze sobą kartę, jest mało prawdopodobna. Każda karta wyposażona jest w czujnik, w związku z tym, jeśli będziemy chcieli zamknąć samochód po zakończeniu wynajmu, dostaniemy powiadomienie, że nie jest to możliwe, ponieważ w środku nie ma karty.

Mobilize Share to rozwiązanie umożliwiające korzystanie w dowolnym czasie z elastycznego wynajmu samochodów, dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Program jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zróżnicowane formy mobilności, takie jak wynajem krótko- i długoterminowy, wynajem komercyjny, carpooling, czyli usługi dla pracowników firm powiedział Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy Grupy Renault na Polskę i Kraje Bałtyckie

Pozostaje jeszcze pytanie o koszty takiego wynajmu. Producent deklaruje, że koszty są uzależnione od wielu czynników, m.in. tego jakie auto wybierzemy czy na jak długo. W nieoficjalnych rozmowach polscy przedstawiciele Renault deklarowali, że koszt wynajmu Clio na cały dzień to 120 zł. Możliwy jest jednak również wynajem bezpłatny - w przypadku napraw gwarancyjnych, wówczas koszty pokrywa sama marka lub firma ubezpieczeniowa. Renault zwraca uwagę, że dostępne będą również karty paliwowe i do ładowania, które pozwolą na uzupełnienie energii w wypożyczanym aucie.

Zdjęcie Korzystający z Mobilize Share będą mogli wypożyczyć hybrydowe i elektryczne samochody spod znaku Renault i Dacii. Dostępne będą również auta dostawcze. / INTERIA.PL

Program Mobilize Share rusza w całej sieci Renault PRO+ (sieć 25 punktów działająca w największych polskich miastach z łączną liczbą 250 aut zastępczych). W 2025 roku usługa będzie sukcesywnie wprowadzana u wszystkich dealerów Renault i Dacii w Polsce. Planuje się również, że park aut zastępczych wynosić będzie ponad 500. Oprócz tego producent ma zamiar rozszerzyć usługi serwisowe do 24 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu. W 2026 roku natomiast park aut ma zwiększyć się do ponad 750. Oprócz tego pojawić się ma platforma do samodzielnego zamawiania aut przez klientów oraz oferta komercyjna dla firm czy samorządów. Polscy przedstawiciele Renault deklarują, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy usługa w przyszłości przybierze formę pełnoprawnego car sharingu.